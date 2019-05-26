“بالفيديو” رولزرويس كولينان تستعرض نفسها على الطرق الوعرة!

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن رولزرويس كولينان تعد هي أول SUV من الصانعة البريطانية فائقة الفخامة، والتي أعلنت قدومها بقدرة ممتازة لمجابهة الطرق الوعرة، إلا أنه نظراً لطبيعة ملاكها الأثرياء، فقد يكون من الصعب للغاية رؤيتها تسلك هكذا طرق، ولكن هذا هو تحديداً ما قررت قناة TFLoffroad على اليوتيوب فعله مؤخراً.

تأتي رولزرويس كولينان مستوحاة من فانتوم مع ارتفاع أعلى عن الأرض بنفس المنصة، ولكن مع زر خاص للطرق الوعرة، وهو ما يرفع الهيكل للأعلى مسافة 44 ملم مع تعديل كافة الأنظمة كي تتناسب مع الطرقات الغير ممهدة.

خلال السير بالطرق الوعرة، يعمل نظام التعليق الهوائي على تعديل ذاته تلقائياً للتكيف مع التضاريس المختلفة، وهو ما يحدث أيضاً مع نظام التوجيه رباعي الدفع للمساعدة في تحدي العوائق المختلفة، وذلك أثناء المحافظة على نفس مستوى هدوء المقصورة الداخلية حتى بأصعب الظروف.

هذا وتتميز رولزرويس كولينان أيضاً بسهولة التحكم بها رغم حجمها الكبير، كما تستخدم قناة TFLoffroad بالفيديو أدناه عجلات 22 إنش صيفية، حيث يذكر أن سعرها “العالمي” يبلغ 400,000$ (1.5 مليون ريال).