معرض اكسس الرياض يتحول الى معرض دولي عالمي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – بعد مرور اثنا عشر عاماً من انطلاق اول نسخة من معرض اكسس للسيارات الفاخرة وما حقق من نجاح وتواجد إقليمي وبما تشهده المملكة من تطور ونمو اقتصادي متسارع وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، فإن معرض اكسس يدخل مرحلة جديدة نحو العالمية.

حيث صرح الاستاذ عبدالله الشماسي الرئيس التنفيذي (لمعرض اكسس الرياض ) بأن المرحلة القادمة سوف تشهد تطوراً سريعاً وتلبية لخطة المملكة الطموحة في استقطاب اهم الأحداث العالمية تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ومنها إيجاد معرض عالمي للسيارات في العاصمة الرياض يتواكب مع مكانة المملكة الاقتصادية والاجتماعية فقد تقرر ان يرتبط معرض أكسس بالعاصمة الرياض ويكون حدث عالمي سنوي يستقطب اهم وأحدث السيارات الفاخرة بالعالم.. ويحظى المعرض بدعم واهتمام البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

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ويعتبر معرض اكسس الرياض المعرض الوحيد بالعالم المختص بالسيارات الفاخرة ونهدف عبر شعارنا الجديد بان يكون المعرض واحد من اهم معارض السيارات بالعالم وسوف يحظى بتغطية وحضور إعلامي عالمي يتواكب مع مكانة المملكة الاقتصادية وسوف تشهد النسخة القادمة التركيز على المشاركات العالمية وحضور اهم وأغلى السيارات بالعالم وتواجد احدث تقنية مستقبلية في عالم السيارات تحت سقف واحد.

لجعل المملكة منصة هامة للتقديم اخر ماتواصل له عالم السيارات من اختراعات وتطور يرسم بها مستقبل المركبات حول العالم، علماً بان معرض اكسس الرياض سوف ينظم خلال الفترة ٢٣-٢٦ اكتوبر ٢٠١٩ في فندق هيلتون الرياض.