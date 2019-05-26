سكودا تعتزم التوسع في مجال السيارات الكهربائية

كشفت شركة صناعة السيارات التشيكية "سكودا"، عن أحدث سياراتها الكهربائية الصغيرة، من طراز "سيتيجو"، والتي تستعد الشركة لتقديمها بنهاية 2019.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 61

كيلووات/83 حصان، يمنح السيارة مدى سير يقدر بحوالي 265 كيلومترا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه "سكودا"، لتقديم موديلين

كهربائيين على الأقل خلال العامين المقبلين، في إطار استراتيجية الشركة الأم "فولكس فاجن"، الشركة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وتتميز المركبة الكهربائية الجديدة بوجود مجموعة من الرتوش التصميمية البسيطة، التي منحت السيارة مزيدا من الانسيابية.