“بالفيديو” اشتعال النيران في سيارة متوقفة.. والسبب شاحن متنقل!

الخليج ٣٦٥ نت – أظهر مقطع فيديو متداول اشتعال النيران في سيارة كانت متوقفة أمام أحد المنازل، وفشل صاحبها وعدد من المتواجدين في إخمادها.

وأظهر الفيديو بداية الحريق بدخان كثيف ظهر داخل السيارة ومن ثم امتد إلى مكوناتها، كما أظهر سرعة وقوة النيران التي انتقلت بين جنباتها ولم تعطِ فرصة لإنقاذ السيارة.

وأوضح مقطع آخر للسيارة تضررها بشكل شبه كامل بعد إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني، وعرض صاحبها لشاحن متفحم قال إنه المتسبب في الحريق، محذراً من ترْكِ مثل هذه الشواحن في السيارات.