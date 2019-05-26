"تسلا" الكهربائية شبه الآلية تخالف قواعد المرور

كتب: باسل الحلواني
أثارت سيارة "تسلا" الأمريكية، الكهربائية شبه الآلية الجديدة، جدلاً واسعاً، خاصةً بعد فشلها في العديد من الاختبارات.
ورغم أن سيارة "تسلا"، تستطيع تغيير مسارها ذاتياً، دون أن تكون ملتزمة دوما بخط سير واحد، اعتماداً على نظام "Navigate on Autopilot " الذي يمنح السيارة حرية أكثر في اتخاذ قراراتها أثناء القيادة، إلا أن العديد من الخبراء، وجهوا لها انتقادات لاذعة، مؤكدين أن السائق الآلي المحدث، مازال بحاجة إلى إدخال المزيد من التعديلات في برمجياته، إذ أن تصرفاته قد تشكل
وكشف تقرير حديث نشره أحد المواقع الإنجليزية المتخصصة في السيارات، عن عدم استجابة النظام الآلي إلى أضواء استدارة السيارات الأخرى، بالإضافة إلى عجزه عن توقع المناورات التي يقوم بها أي سائق أرعن في الطريق.
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