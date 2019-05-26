“هيئة المواصفات”: ما يجب فعله قبل استيراد سيارة مستعملة من الخارج

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حملة “لازم تعـرف” للتأكيد على ضرورة الاستعلام عن السماح بدخول السيارات المستعملة إلى المملكة قبل البدء في إجراءات استيرادها.

وقالت الهيئة عبر مقطع فيديو تعريفي بالحملة، أنه قبل استيراد أيّ سيارة يمكنك الاستعلام عنها، هل مسموح بدخولها إلى السعودية أم لا؟ من خلال هذه الخدمة المجانية، وأضافت الهيئة أن الرد على الاستفسارات يكون في أقل من 48 ساعة.

وأكد كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك العامة، على أهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها، حتى يتأكد المستورد من استيفائها المعايير قبل الشروع في الشراء ويتمكن من إدخالها إلى المملكة، وذلك من خلال هذا الرابط، وللإستعلام عن السماح بدخول السيارات المستعملة من هنا.

يُذكر أنه بدأ التطبيق الإلزامي للائحة الفنية السعودية رقم (SASO 2864:2015) الخاصة بمعيار اقتصاد وقود السيارات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية في الأول من يناير لعام 2016م.