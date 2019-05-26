“بالصور” ساعة بقيمة 3.8 مليون ريال يعشقها اصحاب رولزرويس.. إليك قصتها

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن رولزرويس تعد هي تاج الفخامة في عالم السيارات، حيث أنها تقدم السيارات الأفخم دون أي منافس في العالم، وهو ما يعني أن ملاكها يبحثون دوماً عن كل ما يتناسب معها من اكسسوارات مختلفة بنفس مستوى فخامتها ورقيها، ومن بين هؤلاء، نجد المنتج الموسيقي والسينمائي المعروف، مايكل بليكى، الذي استعرض مؤخراً إحدى ساعاته المفضلة عبر حسابه على انستجرام.

تأتي الساعة باسم باسم استرونوميا توربيون “Astronomia Tourbillon”، وهو ما يمكن ترجمته على أنه “زوبعة علم الفلك” ، حيث أن الزوبعة هي الترجمة العربية لكلمة توربيون التي تشير لأداة محددة مسؤولة عن مقاومة الجاذبية في الساعات للحفاظ على دقتها بغض النظر عن الوضع الذي تتواجد به، وتأتي هذه الساعة بصناعة سويسرية من شركة جاكوب آند كو “Jacob & Co” الأمريكية المتخصصة بصناعة الساعات الفاخرة والمجوهرات، وقد جذبت عبر هذه الصورة عدد ضخم من إعجابات عشاق رولزرويس.

تحمل الساعة تصميم مميز للغاية لهيكلها المصنوع بالكامل من الذهب الوردي 18 قيراط مع زخرفات من الياقوت على الجانبين، بجانب وجود 342 حجر ماسي وزنهم 16 قيراط مختلف موزع بمختلف أرجائها الداخلية بشكل غير ظاهر بوضوح، مما يزيد من رقيها وفخامتها أكثر حتى من المعتاد، في حين يبلغ سُمكها 25 ملم بقُطر 50 ملم وبطارية تكفي للعمل 60 ساعة بجانب قدرتها على مقاومة المياه حتى 30 دقيقة.

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أثناء التشغيل، تعمل الساعة بآلية حركة مذهلة تعتمد على دوران الوجه الحامل للساعة بالكامل على ذراع مركزي يقوم بتدوير المحاور الأربعة، وفي الوقت ذاته، تعمل الأرض والقمر على الدوران حول محاورهما، في حين يلتف المحور الرابع الحامل لأحد الألماسات حول نفسه معبراً عن الزمن وتعاقب الليل والنهار والفصول المختلفة، حيث أن هذه الحركة فائقة التعقيد تتكون من 235 جزء مختلف.

هذا وقد تم الكشف عن هذه الساعة للمرة الأولى في 2014 بمعرض بازل وورلد السويسري للساعات حيث لم يصنع منها سوى 18 نسخة، ليكون سعر الواحدة منها مليون و15 الف دولار (3 مليون و806 الف ريال).