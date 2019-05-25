“بالفيديو” الحكومة المكسيكية تعرض 82 سيارة فاخرة بمزاد لمساعدة الفقراء

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الحكومة المكسيكية مؤخراً عن نيتها عرض 82 سيارة مصادرة من قبل قوات الشرطة هناك للبيع بأحد المزادات، وذلك بغرض الاستفادة من الأموال التي سيتم جمعها في تنمية المناطق الفقيرة بالدولة.

حسب قناة CNA الإخبارية السنغافورية، من المخطط أن يتم إقامة المزاد غداً يوم الأحد، وسوف يتضمن عدة طرازات فاخرة تتضمن الجيل الأول من لامبورجيني مورسيلاجو رودستر، 3 سيارات بورش والعديد من سيارات الـSUV المدرعة بجانب عدة نسخ من شيفروليه كورفيت ومرسيدس وفورد موستنج الكشف، فيما تكون تكاليف التسجيل للمشاركة بالمزاد 5$ (18.75 ريال) فقط.

أثناء حديثه مع أعضاء من وسائل الإعلام، قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن المزاد سيديره “معهد إرجاع المسروقات للشعب” الذي تم إطلاقه حديثًا، والذي يتولى مهمة تحويل أي شئ يتم مصادرته من المجرمين إلى أموال يمكن استثمارها بتنمية المجتمعات الفقيرة المنتشرة بالدولة.

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هذا ويعتقد المسؤولين أن المزاد سيتمكن من جمع مليون ونصف دولار (5.62 مليون ريال) في حالة بيع كافة السيارات، فيما سيتم استغلال الأموال في بلديتين بولاية أواكساكا الجنوبية، والتي يقول الرئيس إنها من بين أفقر البلدات في المكسيك، حيث أنه وبجانب هذه السيارات، ستعمل الحكومة أيضاً على عرض 3 منازل بمزاد منفصل تبلغ قيمتهم الإجمالية 7 مليون دولار (26.25 مليون ريال)، حيث ستوجه أموال مزاد المنازل لبرنامج إعادة تأهيل الشباب من متعاطي المخدرات، فيما توجد خطة لعقد مزاد ثالث لاحقاً لبيع المجوهرات المصادرة من المجموعات الإجرامية المختلفة في أنحاء الدولة.