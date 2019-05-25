عروض تأجير للتمويل الرمضانية علي تقسيط سيارات ام جي 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت MG عروضاً بالتعاون مع شركة تأجير للتمويل التأجيري على عدد من سيارات MG موديلات 2019. ويأتي هذا تحت شعار “نص عليك نص علينا”، ويستمر العرض حتى نهاية عام 2019. السيارات المشمولة بالعرض: MGZS: قسط شهري 523 ريال بدلاً من 1,047 ريال سعودي.

MG360: قسط شهري 419 ريال بدلاً من 839 ريال سعودي.

MG6: قسط شهري 645 ريال بدلاً من 1,290 ريال سعودي.

MGGS: قسط شهري 766 ريال بدلاً من 1,533 ريال سعودي.

MGRX5: قسط شهري 645 ريال بدلاً من 1,290 ريال سعودي. مميزات العرض: Advertisements بدون دفعة أولى.

بدون مصاريف إدارية.

صيانة مجانية لمدة سنة أو 10,000 كم أيهما يأتي أولاً.

ضمان لمدة 6 سنوات أو مسافة 200,000 كم أيهما يأتي أولاً. صور العرض:

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