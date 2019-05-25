نيسان ليف الكهربائية تحصل على نسخة اوتيك الرياضية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن نسخة “اوتيك” الجديدة لليف الكهربائية، لتكون رابع موديل يحصل على التعديلات الرياضية.

اوتيك هي علامة فرعية مشابهة لنيسمو تحت نيسان، والمتخصصة في السيارات الرياضية، خاصة من الناحية الشكلية، وقد حصلت ليف اوتيك على الطلاء البنفسجي المميز لسيارات اوتيك، مع إمكانية شرائها بألوان أخرى مثل الأسود والأبيض والأحمر والأصفر.

وقد حصلت السيارة على زخرفات معدنية على شبكة التهوية والمصدات، مع مصابيح أمامية LED ومرايا جانبية كهربائية وشعارات اوتيك وجنوط خاص 17 إنش.

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وتأتي الداخلية بتصميم يجمع بين الأزرق والأحمر، مع جلود زرقاء يمكن رؤيتها جزئياً على المقاعد وألواح الأبواب والكونسول الأوسط والمقود، مع بعض الزخرفات الخشبية الأنيقة.

ويبدأ سعر ليف اوتيك من 35,000 دولار (130,000 ريال)، ونقارن ذلك بليف القياسية التي تبدأ من 29,377 دولار (109,000 ريال)، وبنسخة ليف نيزمو التي تبدأ من 137,000 ريال.