بـ118 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة كهربائية

كتب: باسل الحلواني
حالة من الترقب تسيطر على سوق السيارات الكهربائية حول العالم، خاصةً بعدما كشفت شركة "زيتا" الروسية، اعتزامها إنتاج سيارة كهربائية جديدة، بسعر رخيص، مقارنة بأسعار السيارات الكهربائية الأخرى.
بطاريات السيارة الجديدة تتراوح سعتها بين10 و 32 كيلووات/ساعة، وهو ما يمكنها من قطع مسافة تتراوح بين 200 و 560 كيلومترا في الشحنة الواحدة.
ومن المنتظر أن تُنتج شركة "زيتا" 15 ألف
وتنتمي سيارة "زيتا" الجديدة، إلى فئة السيارات الهاتشباك ثلاثية الأبواب، فطولها لا يتجاوز 3 أمتار وتتسع لـ 4 أشخاص، وتم تصميمها على أساس منصة خاصة باستخدام تصاميم شركة "أوتوفاز" الروسية.
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