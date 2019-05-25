“بالفيديو والصور” فورد طورت روبوت يوصّل الطلبيات للمنازل

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت فورد مع شركة Agility Robotics في مشروع يهدف لتغيير شكل توصيل الطلبيات في أمريكا وحول العالم، مع مساعدة سيارات التوصيل الذاتية لإكمال مهمتها في توصيل الحزم من السيارة إلى باب منزلك مباشرة.
الاعتقاد العام أن السيارات الذاتية بالكامل ستكون إضافة ممتازة لمجال توصيل الطلبيات حول العالم، ولكن بدون وسيلة لإخراج الحزمة من السيارة إليك، سيكون عليك الخروج من منزلك وأخذ حزمتك بنفسك من السيارة.
حل هذا الموقف هو ديجيت، الروبوت ذي القدمين والمصنوع من مواد خفيفة قادرة على حمل 18 كيلوجرام، وبإمكانه صعود ونزول السلالم والمشي بشكل طبيعي على الأرضيات غير المستوية، كما سيحافظ على توازنه حتى إذا اصطدمت به.
ويسمح التصميم الفريد لديجيت بطيّ نفسه لتسهيل التخزين في خلفية سيارات التوصيل الذاتية حتى اللحظة النهائية، كما أنه متصل بكومبيوتر السيارة ويستعين به لمعرفة طبيعة البيئة المحيطة.
بالطبع لا يزال أمامنا أعوام طويلة قبل رؤية روبوتات كهذه في أرض الواقع ولكن من الجيد معرفة أن صانعات السيارات تعمل بجد على مساعدة قطاعات أخرى عبر تقنياتها الذاتية المتطورة باستمرار.
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