لماذا تعتبر جائزة موناكو الكبرى من أهم سباقات الفورمولا 1 – 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – بعد خمسة جولات مثيرة على التوالي لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1 الذي يسيطير فيه فريق مرسيدس بثنائيات إستثنائية تتجه الأنظار إلى حلبة موناكو في نسختها السادسة والواحد والسبعون مع تصدر مرسيدس بقيادة السائق البريطاني لويس هاميلتون بفلرق نقطة واحدة عن زميله بوتاس.

نبذة تاريخية لجائزة موناكو الكبرى:

تعتبر حلبة موناكو من أعرق وأقدم الحلبات الأوروبية على الإطلاق إذ يعود أول سباق إفتتاحي أقيم على أرضها في عام 1929 وفاز به ويليام غروفر ويليامز على سيارة بوغاتي ‘Bugatti 35 B car’، وأضيف جائزة موناكو الكبرى إلى أول روزنامة بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 عام 1950 إذ فاز بها بطل العالم 5 مرات الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو

وتقع الحلبة في شوارع أحياء مونتي كارلو وكوندامين في إمارة موناكو، وعادة يستغرق بناء الحلبة ستة أسابيع، ويتم تفكيكها بعد السباق في ثلاثة أسابيع أخرى كل عام في عطلة نهاية أسبوع من شهر مايو. وعلى أرضها، تستضيف عليها عدة بطولات متزامنة لبطولة الفورمولا 1 مثل: سباق سلسلة فورمولا 3000، فورمولا 2 وسباق سلسلة جي بي 2

ويتميز مضمار الحلبة بوجود منعطفات ومسارات ضيقة ذات إرتفاعات ومنحدرات متعدد بطول 3.340 مترا، ويبلغ عدد منعطفات الحلبة 19 منعطفا. ويعتبر منعطف فيرمونت (تحت فندق فيرمونت) أبطأ منعطف في الروزنامة على سرعة 46 كم/ساعة (29 ميلا في الساعة) ومنعطف النفق من أسرع المنعطفات بسرعة 260 كم/ساعة (160 ميلا في الساعة). من دون شك، سباق صعب للغاية على علب التروس والفرامل مع الإمكانية الضئيلة في التجاوزات لذلك تُعتمد نتائج السباق على حسب موقع الإنطلاقة في ترتيب الشبكة وكذلك في استراتيجيات توقف الصيانة.

ولوجود هذه الميزات في الحلبة، تعتبر حلبة موناكو من أهم الحلبات التي تحكم مهارة قيادة السائق إذ تكون له كإختبار نهائي لقدرات السائق في الفورمولا 1. ويعتبر الأسطورة الراحل البرازيلي “إيرتون سينا” الملقب (بملك الأمطار) الأكثر فوزا على أرضها بـ 6 إنتصارات خمسة منها على التوالي (1987 ومن 1989-1993)، وبالنسبة للفرق، يعتبر فريق مكلارين الأكثر فوزا بـ 15 إنتصارا.

وقد بُذلت محاولات عديدة لتحسين ظروف إكتظاظ حظيرة الصيانة. ففي عام 2002، تم استصلاح منطقة كبيرة من الأراضي في الميناء أدى إلى تغيير طفيف في شكل الحلبة، وهذا أتاح مساحة أكبر لحظائر صيانة جديدة، افتتحت لأول مرة في سباق عام 2004.

وقد شبه السائق البرازيلي “نيلسون بيكيه” الأب بطل العالم ثلاث مرات بأن القيادة أثناء السباق تشبه “بركوب دراجة هوائية في جولة داخل غرفة المعيشة الخاصة بك”.

أبرز الأرقام والإحصائيات لجائزة موناكو الكبرى:

طول الحلبة: 3.340 كلم

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عدد لفات السباق: 73 لفة

مسافة السباق: 260.520 كلم

منعطفات الحلبة: 19

إتجاه الحلبة: مع عقارب الساعة

سعة الجمهور: 120 ألف شخص

تأسيس الحلبة: 1929

الفائز في سباق 2017: سيباستيان فيتيل (فيراري)

حامل لقب أسرع لفة: المكسيكي سيرجيو بيريز (فورس إنديا)

ويعتبر كل من غراهام هيل الرجل الملقب بـ(سيد موناكو)، و مايكل شوماخر السائقان الفائزان بسباق موناكوبـ 5 إنتصارات بعد أيرتون سينا بـ 6، يليه آلان بروست بـ4 انتصارات، في حين فاز كل من ستيرلنغ موس وجاكي ستيوارت بـ 3 إنتصارات.

والان لنأخذ لفة صاروخية إفتراضية مع السائق الموناكي لساوبر الفا روميو، شارل لوكلير على حلبة مونت كارلو: