“بالفيديو” ظهور كارلوس غصن أمام محكمة يابانية قبل محاكمته

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر رئيس نيسان ورينو السابق كارلوس غصن في محكمة يابانية في جلسة سماعية تسبق محاكمته على تهم سوء التصرف المالي.

هذه أول جلسة سماعية ضمن عدة جلسات تهدف لتوضيح المبادئ وضبط توجه القضية قبل بدء المحاكمة في أواخر 2019 أو 2020، ويُذكر أن غصن خرج من السجن مؤخراً بكفالة ولكن مع اشتراط منعه من التواصل مع زوجته خوفاً من تلاعب غصن بالأدلة.

ويواجه غصن عقوبة قصوى بـ 15 سنة سجن وغرامة 1.4 مليون دولار (5.24 مليون ريال) إذا تم الحكم عليه في جميع التهم الموجهة ضده، والتي تشمل التهرب الضريبي وسوء التصرف بماليات نيسان لمصالحه الشخصية.

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وقد أنكر غصن هذه الاتهامات، مصرحاً أن تنفيذيي نيسان انقلبوا عليه لمنعه من تنفيذ خطته بإدماج نيسان ورينو بشكل كامل، مع معارضة الحكومة اليابانية لخطوة كهذه ستعطي سيطرة أوروبية على واحدة من أهم صانعات السيارات اليابانية.