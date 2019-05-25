إنقاذ سائق تعطل مثبت سرعة سيارته على 130 كم/س بالإمارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت شرطة أبوظبي من انقاذ شخص كاد أن يفقد حياته نتيجة فقدانه السيطرة على قيادة سيارته على شارع الشيخ مكتوم بن راشد في منطقة الرحبة باتجاه دبي، وكان ذلك نتيجة عطل في مثبت السرعة عند 130 كيلومتراً في الساعة.

وقام مركز عمليات شرطة أبوظبي بالتنسيق مع شرطة دبي فور تلقي البلاغ -في إطار تفعيل مبادرات مجلس الريادة الأمني والتعاون المشترك بين الجهتين-؛ لتأمين خط سير السيارة والتواصل مع السائق وتزويده بتعليمات السلامة وربط حزام الأمان وإستخدام الأربع إشارات.

وتم التواصل مع قائد السيارة لتهدئته وتقديم عدة حلول للسيطرة على السيارة، إلا أن جميعها باءت بالفشل وعليه قامت إحدى الدوريات بالسير أمامه وبنفس السرعة، والطلب من سائق السيارة صدم الدورية التي تسير أمامه بشكل صدمات خفيفة، حتى نجحت محاولة تعطيل مثبت السرعة، وايقاف السيارة خارج الطريق وتقديم المساعدة اللازمة له، حسب ما قالة النقيب “عيسى الغفلي” مدير فرع الضبط المروري بمرور الرحبة.

يُذكر أن مديرية المرور والدوريات بأبي ظبي مجهزة كلياً للتعامل مع كافة الحالات والمواقف الطارئة؛ لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للجمهور بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة.