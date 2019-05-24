تعرف على سعر أحدث سيارات الجزء القادم من أفلام جيمس بوند

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تقارير فنية عن موعد عرض أحدث أفلام سلسلة العميل السري جيمس بوند رقم 25، والذي سوف يعرض في السينمات العالمية في شهر أكتوبر القادم 2019، ومن المتعارف أنه دائماً ما تصاحبه في أفلامه أحد سيارات الشركة البريطانية الفاخرة أستون مارتن.



ولقد تم الكشف عن أحدث سيارات العميل السري جيمس بوند في الفيلم الجديد رقم 25 وهي استون مارتن دي بي اس سوبرليجيرا ويبلغ سعرها 300,007 جنيه استرليني (1,425,615 ريال سعودي).



وتمتاز السيارة الجديدة لجيمس بوند بطلاء أخضر زيتوني مشابه لطلاء السيارة التي قادها بوند في فيلمه الذي عرض منذ 50 عام وبالتحديد في 1969، كما ستحصل استون مارتن DBS سوبرليجيرا الجديدة على العديد من الأجزاء الخارجية المصنوعة من الكربون فايبر، كما ستمتلك داخلية مكسوة بالجلد الأسود مع الكانتارا الرمادية اللون والتطريزات الحمراء اللون



أما بخصوص المحرك، فإن نسخة استون مارتن DBS سوبرليجيرا الجديدة ستحصل على محرك V12 سعة 5.2 لتر مع تيربو تشارج يصدر منه قوة 715 حصان، و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع قير ZF أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/س (60 ميل/س) من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية.

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الجدير بالذكر فإنه سوف يتم الاستعانة بسيارة أخرى كهربائية في نفس الجزء من سلسلة جيمس بوند، وهي استون مارتن رابيد اي.