“رسمياً” اودي ستعيد إحياء “هورش” منافسة “مايباخ”

الخليج ٣٦٥ نت -تخطط اودي لزيادة تميزها عبر إطلاق نسخة أفخم من سيدان A8 الرائدة، وهو ما أعلنت عنه اليوم العلامة الألمانية خلال اجتماعها السنوي.

خلال الاجتماع، صرحت الشركة أنها تنوي توسيع خط موديل A8 مستقبلاً كي يتضمن نسخة خاصة فاخرة وراقية، رغم عدم الكشف عن تفاصيل ذلك، وهو ما لمحت له الشركة بخريف العام الماضي عندما أعلنت عن احتمال إعادة إحياء علامة هورش التي اختفت منذ مطلع القرن العشرين، حيث تشير التوقعات لكون هذه العلامة ستكون موجهة لمنافسة علامة مايباخ فائقة الفخامة التابعة لمرسيدس.

من المتوقع أن تأتي A8 هورش الأفخم الجديدة مع مزيد من الخصائص الفريدة واللمسات التصميمية الراقية، حيث ستكون وبدون شك موجهة لمنافسة مرسيدس S-Class مايباخ وبنتلي فلاينج سبر، على أن تأتي بمحرك W12 مزدوج التيربو.

هذا وخلال اجتماع اودي السنوي، تمت الإشارة أيضاً لكون الشركة تفكر بإطلاق نسخة كهربائية كذلك من A8 في جيلها المقبل لأجل إحداث ثورة بشريحة السيارات الفاخرة، ونظراً لأن الجيل الحالي قد تم تدشينه العام الماضي، فمن المؤكد أن النقاشات في تلك الخطوة سوف تستمر عدة أعوام، ولكن الإحتمال قائم بدرجة كبيرة نظراً لأن الصانعة الألمانية تنوي امتلاك 20 طراز كهربائي بالكامل على الأقل بحلول عام 2025.