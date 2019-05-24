“30 صورة” سكودا سوبيرب 2020 تكشف عن نفسها بتقنيات جديدة مبهرة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت سكودا اليوم عن إطلاقها تحديث شامل لأفخم موديلاتها السيدان، والتي تحمل اسم سوبيرب، حيث شملت التحديثات الخارجية والداخلية بالكثير من المميزات والتقنيات الذكية والمبهرة الجديدة.

تبدأ التقنيات المميزة مع مصابيح LED جديدة تمنع إيذاء أعين السائقين الآخرين والمشاة على الطريق، حتى في حالة تشغيل المصابيح بأقصى قوة، وهو ما يتم عبر كاميرا مثبتة بالزجاج الأمامي لرصد وجود أي سيارات أو مشاة قادمون باتجاه السيارة لتغلق بعدها أحد أجزاء المصابيح فوراً وتعاد تشغيلها لاحقاً، وتحمل المصابيح داخلها عبارة “Skoda Crystal Lighting” مضيئة، وهو اسم التقنية بالطبع، حيث تعمل “إضاءة سكودا الكريستالية أيضاً على تغيير قوة الإضاءة حسب ظروف الطقس ورغبة السائق، مع وجود تأثيرات بصرية مثل إضاءة المصابيح الخلفية بشكل ديناميكي للخارج لتجعل ملاحظتها أسهل من قبل السائقين الآخرين.

حصلت سوبيرب أيضاً على مقدمة معدلة، ليضيف المصد المعاد تصميمه 8 ملم إضافية لطول السيارة الكامل لنسخة السيدان، فيما تحصل نسخة الواجن على زيادة بالطول 6 ملم فقط، كما تتضمن التغييرات الأخرى شبك أمامي جديد مزدوج المنافذ ويتجه للأسفل أكثر قرب الصمد، فيما أصبح المصابيح الأمامية انحف، وبالخلف نجد شريط كروم عريض بكامل عرض حقيبة الأمتعة مع كلمة سكودا مكتوبة بحروف متباعدة مع وجود مصابيح بالأبواب تعرض كلمة سكودا على الأرض فور فتح الأبواب، فيما تكتمل الخارجية مع عجلات 18 و19 إنش مع إضافة لوني أسود كريستالي وأزرق السباقات لخيارات ألوان الطلاء الخارجي، بينما تأتي فئة Laurin & Klement الفخمة مع زارف كروم بالستائر الهوائية والعتبات الجانبية والمصد الخلفي ومصابيح الضباب ومنافذ التهوية، بجانب عجلات 18 إنش ديناميكية ونظام تحكم ديناميكي بالشاصيه.

أصبحت مقصورة سوبيرب 2020 أكثر رقياً بفضل لمسات الكروم لكل من شاشة العدادات والأبواب، وكذلك أغطية المقاعد الجديدة بفئات Ambition وStyle بجانب عدة زخارف مزينة للكونسول الوسطي ولوحة القيادة مع تطريزات متباينة الألوان على المقاعد المكسوة بجلد الكانتارا وكذلك مساند الأيدي بالأبواب وإضاءة محيطية لمناطق التخزين مع عدة خيارات مختلفة للزخارف الجلدية الفخمة.

Advertisements

أما بالتقنيات، سوف نجد أنه بجانب نظام الإضاءة الجديد، تحمل سوبيرب اثنين من أنظمة مساعدة السائق الأخرى على هيئة أحدث نسخ مثبت السرعة المتكيف ومساعد تفادي الاصطدام الأمامي مع رصد المشاة، حيث يعتمد الأول على صور الكاميرا الأمامية ومعلومات نظام تحديد المواقع الجغرافي لمعرفة الحد الأقصى للسرعة وتعديل السرعة حسب ذلك، كما يوجد نظام مساعدة للطوارئ يوجه السيارة نحو أحد جانبي الطريق في المواقف الخطيرة ويوقفها تماماً في حالة ضرورة ذلك، مع وجود مساعد للرؤية الجانبية قادر على رصد السيارات القادمة من نقاط الرؤية العمياء لدى السائق بمسافات تصل إلى 70 متر، على عكس أنظمة رصد النقطة العمياء التي لا يتعدى مداها 20 متر.

يعمل نظام تفادي الاصطدامات الأمامية على عرض تنبيه مرئي فور وجود احتمال للاصطدام ويقوم بعدها بتفعيل المكابح لإبطاء سرعة السيارة، كما يوجد نظام تدعيم كهروميكانيكي للمكابح لزيادة قوتها مع أغطية ديناميكية لتعليق المحور الخلفي لزيادة الثبات، بينما تتضمن باقي التقنيات شحن لاسلكي وشاشة عدادات افتراضية اختيارية مع 3 خيارات لأنظمة الترفيه المعلوماتي يدعم اثنين منها الملاحة حيث يأتي نظامي Bolero وAmundsen بشاشة لمسية 8 إنش، ولكن نظام Columbus المعلوماتي يوفر شاشة 9.2 إنش مع دعم التحكم بالإيماءات والأوامر الصوتية.

هذا وتتوفر سكودا سوبيرب بمجموعة متنوعة من المحركات التي تتضمن 1.5 لتر TSI ذو قوة 150 حصان للفئة الأقل متصلاً بناقل 6 سرعات يدوي أو 7 سرعات DSG، بجانب محرك 2 لتر TSI بقوة 190 حصان مع ناقل 7 سرعات DSG قياسي، فيما تأتي الفئة الأعلى مع محرك 2 لتر بقوة 272 حصان ودفع رباعي مع ناقل 7 سرعات DSG وفلتر لجزيئات العادم، بجانب وجود نسخة هجينة، لتكون موجهة لمنافسة عدة طرازات مثل فولكس واجن باسات ومازدا 6، حيث ستصل للأسواق قرب نهاية العام الجاري مطلع العام المقبل.