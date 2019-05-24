هندية تطلي تويوتا كورولا بفضلات البقر لـ “تهوية” السيارة في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – مرحباً إلى عالم “التهوية الطبيعية تماماً” والصديقة للبيئة، عالم فضلات البقر!، والتي تم وضعها كطلاء خارجي على تويوتا كورولا.

قامت امرأة في الهند بتغطية سيارتها تويوتا كورولا بفضلات البقر بشكل شبه كامل، والغرض؟، لتخفيف حرارة الصيف القاتلة في الهند، خاصة في شهور مايو ويونيو، والتي تعني أن مكيف الهواء ضرورة لا مفر منها.

ولكن عند الحديث عن القيادة في المدن، حتى بعض السيارات الحديثة تفشل في التعامل مع حرارة الشمس القاتلة، لذا قررت الهندية التحرك بنفسها أول ما وصلت الحرارة لـ 45 درجة مئوية.

في الريف الهندي، يتم استخدام فضلات البقر عادة كوسيلة رخيصة للعزل الحراري، للجدران والأرضيات والتي يتم طلائها عمداً بها لإبقاء الجو “منعشا!” في حر الصيف أو حتى في برد الشتاء، كما يؤمن بعض الهنود أن هذه الفضلات هي وسيلة طبيعية للقضاء على العدوى وإبعاد البعوض.

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السؤال هنا هل هذه الوسيلة تعمل فعلاً؟ ما وزنها، وماذا يحدث عند نزول الأمطار، والأهم هنا، ما مدى شناعة الرائحة؟.. على الأقل لم تقم المرأة بتغطية زجاجها الأمامي بالفضلات كذلك.