رابطة تجار السيارات : نتقدم بطلب لمراجعة الضريبة التكافلية

طالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة فرض الضريبة التكافلية على أرباح السيارة، وليس على أصل سعرها، لأن هذا يحقق العدالة والمعقولية بدلاً من إرهاق التجار بالمصاريف التشغيلية، التى تؤدى فى النهاية لخسارة التاجر، أو رفع السعر على العميل.

وقال «أبوالمجد»، إن تجارة السيارات ذات

طبيعة خاصة، فالسيارة كسلعة ثمنها غالٍ، وعلى سبيل المثال، إذا دفع التاجر ضريبة تكافيلية على سيارة ثمنها500 ألف جنيه، فذلك يعنى أن الضريبة التكافلية لها والمقدرة بنسبة 2.5 فى الألف من سعر السيارة، ستصبح 1250 جنيهاً، أىأكثر من نسبة 50% من ربح التاجر، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن تاجر السيارات لديه التزامات أخرى فى اكثر من جهة، كالضرائب العامة، وضرائب المبيعات، ورسوم التشغيل اليومية، من عمالة وموظفين ومرافق للمعرض، مما يعنى زيادة الأعباء على تجار السيارات.

وصرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأنه تقدم بطلب لوزير المالية، لمراجعة النص الخاص بالتأمين التكافلى الصحى المعورف باسم «الضريبة التكافلية».