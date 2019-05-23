طالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة فرض الضريبة التكافلية على أرباح السيارة، وليس على أصل سعرها، لأن هذا يحقق العدالة والمعقولية بدلاً من إرهاق التجار بالمصاريف التشغيلية، التى تؤدى فى النهاية لخسارة التاجر، أو رفع السعر على العميل.
وقال «أبوالمجد»، إن تجارة السيارات ذاتطبيعة خاصة، فالسيارة كسلعة ثمنها غالٍ، وعلى سبيل المثال، إذا دفع التاجر ضريبة تكافيلية على سيارة ثمنها500 ألف جنيه، فذلك يعنى أن الضريبة التكافلية لها والمقدرة بنسبة 2.5 فى الألف من سعر السيارة، ستصبح 1250 جنيهاً، أى
وصرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأنه تقدم بطلب لوزير المالية، لمراجعة النص الخاص بالتأمين التكافلى الصحى المعورف باسم «الضريبة التكافلية».
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة تجار السيارات : نتقدم بطلب لمراجعة الضريبة التكافلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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