1.22 مليون سيارة مبيعات «الاتحاد الأوروبي» خلال أبريل الماضي

أعلنت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية، عن تراجع مبيعات السيارات خلال شهر أبريل الماضي، للشهر الثامن على التوالي. وبحسب الخبراء فإن تراجع الطلب فى بريطانيا، على خلفية استعداد البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبية «بريكست»، كان له بالغ الأثر على مبيعات السيارات فى أوروبا. له بالغ الأثر على مبيعات السيارات فى أوروبا. وقالت رابطة مصنعى السيارات، إن المبيعات الشهرية انخفضت بنسبة 1% إلى 1.22 مليون سيارة، كما شهدت بريطانيا وحدها انخفاضا بلغ4.1%. وجاءت إيطاليا وإسبانيا فى صدارة الدول التى شهدت تراجعاً من بين الأسواق الخمسة الرئيسية للسيارات فى أوروبا. Advertisements يأتى هذا فى الوقت الذى تواجه فيه العديد من أسواق السيارات العالمية، انخفاضاً كبيراً فى المبيعات، وفى مقدمتها السوق الصينية، التى تواجه أسوأ موجة تراجع للمبيعات.

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