أغلى 10 مدن في العالم بمواصلات النقل العام

الخليج ٣٦٥ نت – أصدر بنك دويتشه الألماني إحصائيته السنوية الثامنة عن الأسعار العالمية ومستويات المعيشة في مختلف البلدان والمدن حول العالم، وجزء من هذه الدراسة تركز على أسعار النقل العام في 55 مدينة رئيسية والاختلافات الهائلة بينهم.

كمثال، النقل الشهري في مدينة بوينوس ايريس الأرجنتية يكلف 15 دولار (55 ريال) شهريا، مقارنة بـ 89 دولار (335 ريال) في برلين، بينما لندن لديها أكبر تكلفة نقل عام في أي مدينة رئيسية حول العالم بـ 179 دولار (670 ريال) شهرياً.

في المركز الثاني بعد لندن نرى دبلن، عاصمة ايرلندا، بمتوسط 128 دولار (480 ريال) شهرياً، وفي المركز الثالث اوكلاند في نيوزيلاند بـ 125 دولار (470 ريال) شهريا.

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في المركز الرابع طوكيو، والخامس نيويورك بـ 121 دولار (455 ريال) شهرياً، والسادس نرى سيدني الأسترالية بـ 120 دولار (450 ريال) شهرياً.

في المركز السابع شيكاغو ثم نعود لأستراليا مع ميلبورن بـ 102 دولار (382 ريال) شهرياً، وفي المركز التاسع نرى امستردام بـ 100 دولار (375 ريال) شهرياً، والمركز العاشر فرانكفورت الألمانية بـ 96 دولار (360 ريال) شهرياً.