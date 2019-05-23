كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تكشف عن توروس 2020 بتحديثات جديدة للسوق الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فورد الأمريكية بشكل رسمي عن سيارتها السيدان توروس 2020 بتحديثات جديدة، والتي قد تصل لسوق الشرق الأوسط بعد طرحها في السوق الصيني.

تبدو توروس 2020 بمظهر جذاب ومتناسق بطابع أكثر حداثة، كما أنها أكثر طولاً وعرضًا بفضل الهيكل الجديد، وتستند على منصة CD4 المستخدمة لطراز Vision.

الواجهة الأمامية لسيارة السيدان بشبك سداسي مطعم بالكروم، و مصابيح أمامية جديدة ذات شارات انعطاف LED ممدودة، في أما الخلفية تأتي مع مجموعة جديدة من مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم، كما ستتوفر فئة Vignale الأعلى مع عدة اختلافات بالتصميم أهمها شبك أمامي خاص ومزيد من الزخارف الكرومية وسقف أسود مع عجلات 19 إنش.

لا يوجد حتى اللحظة تفاصيل حول المواصفات الميكانيكية، ولكن من المتوقع أن تأتي مع بمحرك إقتصادي تيربو بسعة 2 لتر بقوة 245 حصان.