لماذا لا تباع السيارات عبر الشركات المصنعة بدلا من الوكالات؟

الخليج ٣٦٥ نت – في كافة دول العالم تقريباً، تطرح شركات تصنيع السيارات المختلفة كافة طرازاتها للبيع في العديد من الأسواق العالمية عبر وكالات رسمية تتولى مهمة تسليم السيارة للعميل وتحصيل تكلفتها منه بجانب تقديم خدمات الصيانة وما بعد البيع المختلفة، ولكن لماذا تحتاج صانعات السيارات لتلك الوكالات؟ هل يعود الأمر فقط إلى القوانين التي تلزم شركات في بعض الدول بالبيع عبر مثل هذه المعارض دون إمكانية البيع بشكل مباشر للمستهلك مباشرة بشكل أسهل وأقل تكلفة دون أي وسيط؟ هذا ما سنعرفه اليوم.

في واقع الأمر، نجد أنه حتى في الدول التي لا تلزم قوانينها شركات السيارات ببيع موديلاتها المختلفة عبر وكالات منفصلة عنها، يفضل صانعي السيارات طرح مختلف موديلاتهم للبيع عبر الوكالات، وما يساعد على ذلك هو العديد من النقاط الجيدة في هذا النوع من نظام التوزيع القائم على الوسطاء، حيث تكون إيجابيات ذلك كما يلي.

بساطة الغرض: تختلف مهمة صنع السيارات عن بيعها لعموم المستهلكين كثيراً، حيث تتطلب كلا المهمتين مجموعات مختلفة من المهارات والأفكار، لذا تفضل الشركات تصدير مهمة البيع للوكالات كي تتمكن الشركات من التيكرز على تطوير السيارات وصنعها بشكل أفضل، رغم تمكن بعض الشركات من بيع وتصنيع السيارات بالوقت ذاته، ولكنها استثناءات بسيطة.

تقليل الحاجة لرؤوس الأموال: في أمريكا الشمالية، تبلغ تكلفة بناء وكالة سيارات كبرى ما بين 20 إلى 30 مليون دولار (75 – 112.5 مليون ريال)، وهو ما لا يتضمن تكلفة الأراضي التي تُبنى عليها الوكالة أو حتى مصاريف التشغيل، لذا يتضح لنا أن امتلاك شبكة بيع دولية يستلزم ضخ الكثير من الأموال، خاصة أن الوكالات الصغيرة لا تستطيع الالتزام بكافة شروط الشركات، لذا تبيع الشركات حقوق توزيع سياراتها الحصرية للوكالات الكبرى مقابل الحصول على تدفق مالي إضافي يزيد من رؤوس أموالها بدلاً من الاستثمار في منشآت جديدة.

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ضمان التدفق المالي المستمر: تعتبر شركات السيارات أن طرازاتها قد بيعت فور أن تصل إلى الوكالات، وليس بعد أن يقوم أحد العملاء بشرائها، وذلك بسبب أن الشركات تبيع مخزونها من السيارات للوكالات قبل أن تعرض الوكالات هذه السيارات للجمهور، خاصة أن شروط الحصول على حقوق توزيع سيارات أي من العلامات المختلفة تتضمن التزام الوكالة بشراء السيارات الشركات بشكل مستمر للحفاظ على التعاقد الجاري بينهم، ما يعني أن الشركات تبيع سياراتها باستمرار حتى إن لم تكن تباع من قبل الوكالات للمستهلكين بنفس السرعة.

امتلاك شركاء تسويق محليين: تختلف أسواق السيارات كثيراً حول العالم حسب البلدان المختلفة، وهنا يكون من المهم للغاية امتلاك خبرة محلية في كيفية التعامل مع الأسواق المختلفة حتى داخل الدولة الواحدة نظراً لاختلاف احتياجات الأشخاص باختلاف المدن والدول، لذا يسهل وجود الوكيل مهمة معرفة الشركة لما تحتاجه الأسواق مي تركز على صنع الطرازات المناسبة فقط بدلاً من الحاجة لفحص السوق بشكل أعمق أولاً.

خدمة عملاء محلية: يمكن القول أن السيارات هي آلات معقدة، وبعد أن يتم بيع بضعها، من المؤكد أن هناك عدد كبير من العملاء الذين يحتاجون لشبكة كبيرة من مراكز الخدمة والصيانة لأجل الحفاظ على هذه السيارات في حالة جيدة، سواء داخل أو خارج الضمان، وهو ما يعد أحد أهم الأسباب التي تستدعي وجود الوكالات نظراً لعدم قدرة الشركات على تقديم مثل هذه الشبكات الواسعة من مراكز الصيانة دون الإضرار بميزانيتها الخاصة بتطوير السيارات في المقام الأول.