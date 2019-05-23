10 دول لا تعرف عنها تصنع السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – في عصر صناعة السيارات العالمية، أكبر الشركات حالياً لديها مصانع في جميع أنحاء العالم بداية من اثيوبيا إلى اذربيجان، وأحيانا يتم صنع سياراتهم تحت اسم علامة تجارية محلية، أو يتم تجميعها محلياً عقب قيام الشركة الأم بتوريد القطع اللازمة، ونعرض لكم بعض الدول التي قد لا تعرفون أنها تصنع السيارات.

1- رومانيا: شركة داسيا تصنع السيارات منذ الستينيات، وهي أكبر مُصدِّر في الدولة، ولديها خامس أكبر مصنع في أوروبا.

2- ماليزيا: لطالما قامت المصانع الماليزية بتجميع السيارات للشركات الأجنبية، ولكن منذ 2000 بدأت شركة بروتون المحلية المدعومة حكومياً ببناء أول مصنع رسمي لها، لتصبح ماليزيا ضمن 11 دولة فقط حول العالم قادرة على تصميم وهندسة وبناء السيارات من الصفر.

3- المغرب: لدى المغرب عديد من مصانع تجميع السيارات خاصة رينو ونيسان، وهي تصنع ما يفوق 400 ألف سيارة سنوياً.

4- كرواتيا: بينما تشتهر كرواتيا بتصنيع قطع وبرمجيات السيارات، تقوم الدولة أيضاً بتصنيع عدد من السيارات الكهربائية محدودة الإنتاج، خاصة السيارات الخارقة مثل سيارة “وان” الاختبارية، والتي تم اعتبارها السيارة الكهربائية الإنتاجية الأسرع في العالم.

5- البرازيل: اشتهرت البرازيل بصنع السيارات منذ نهاية السبعينيات، لدرجة تفوقها على دول مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، ولدى الدولة مصانع لشركات كبيرة مثل فولكس فاجن وفيات وجنرال موتورز وفورد وغيرهم.

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6- إيران: لدى إيران صناعة سيارات هامة منذ عقود، وتنتج الدولة 1.6 مليون سيارة سنوياً عبر شركتين محليتين.

7- بلغاريا: في التسعينيات، قامت شركة روفر البريطانية باستثمار في بلغاريا لبناء سيارة استون مايسترو، وفي 2012، بدأت الشركة بصنع موديلات تحت تعاون مع شركات صينية مع تصديرها لدول شرق أوروبا.

8- باكستان: صناعة السيارات في باكستان توظف 1.8 مليون شخص، لتشمل تجميع موديلات للاند روفر وكيا وهيونداي وسانج يونج ونيسان وغيرهم، مع توجه بعض الشركات لبناء سيارات محلية من الصفر في محاولات محدودة.

9- تايلاند: تايلاند تنتج 1.9 مليون سيارة سنوياً تقريباً، أي أكثر من بريطانيا وإيطاليا، ولكن معظمهم يتم إنتاجه من شركات أجنبية وتجميع لموديلات أجنبية.

10- غانا: لدى الدولة مصنع تجميعي محلي مدعوم من الصين يقوم بإنتاج موديلات SUV وبيك اب بأعداد محدودة.