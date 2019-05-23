كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو 2019 بسبب "خليها تصدي" (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرار تخفيضات أسعار السيارات في السوق المحلي بسبب حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، في امتناعها عن شراء سيارات جديدة، لم يجد عدد من شركات ووكلاء السيارات الا لتخفيض أسعارهم أو بتقديم عروض سعرية جديدة لأكثر من مرة على سياراتهم بالسوق المحلية، وذلك على أمل تحريك وزيادة عملية البيع وحث المستهلكين على الشراء بقدر الامكان، خاصة مع اقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020، وفي هذا التقرير نرصد لكم 15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو.

BMW الفئة السابعة 740Li

حصلت الفئة السابعة -المجمعة محليا- من العملاق الألماني على أعلي نسبة تخفيض في شهر مايو، حيث وصل التخفيض الي 250 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 2 مليون و600 ألف جنيه.

X6 BMW

كذلك تم تخفيض سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X6 -المجمعة محليا-، بقيمة 130 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي الي مليون و850 ألف جنيه.

فيات تيبو

15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو بسبب خليها تصديتضمنت قائمة التخفيضات التي أعلنت عنها شركة فيات بداية من مايو الجاري جميع فئات السيارة المقدمة في نسختين “سيدان”، “هاتشباك”، وانخفضت أسعار “تيبو” مرتين خلال 2019 تزامنًا مع البدء في تطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، ويعد تخفيض شهر مايو هو الثالث والأكبر.

ووصلت نسبة التخفيضات ما بين 13 و42 ألف جنيه، وذلك على جميع فئات فيات “تيبو” الـ5، وبذلك أصبحت أسعار “تيبو” في مصر تبدأ بسعر 214.900 جنيه بدلا من 227.900 جنيه، بتخفيض 13.000 جنيه، بينما خفضت الفئة الثانية 14.000 جنيه، ليصل سعرها الرسمي 223.900 جنيه بدلا من 237.900 جنيه.

كما وصلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، إلى 23.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 269.900 جنيه بدلا من 292.900 جنيه. بينما انخفضت أعلى فئة من “تيبو” السيدان بنسبة 29.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 299.900 جنيه، بدلا من 328.900 جنيه. وحصلت فئة الهاتشباك على أعلى نسبة تخفيض حيث تراجعت 42.000 جنيه دفعة واحدة، وأصبحت تباع بسعر رسمي 284.900 بدلا من 326.900 جنيه.

نيسان تخفض أسعار 3 طرازات

أعلنت شركة «نيسان» اليابانية في مصر، تخفيض أسعار بعض من سياراتها المطروحة في السوق المحلية، وفي مقدمتها سيارتاها المجمعتان في مصر «صني، وسنترا» بقيمة تصل إلى 18 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر «قشقاي» بقيمة 30 ألف جنيه.

ووصل التخفيض علي نيسان صني مبلغ قدره 11 ألف جنيه على جميع فئاتها، لتبدء اسعارها من 209 آلاف جنيه، بدلا من 220 ألفا للفئة «ستاندرد»، و220 ألف جنيه بدلا من 231 ألف جنيه لفئة الـ«فول أوبشن»، و231 ألف جنيه بدلا من 242 ألف جنيه للفئة «سوبر صالون».

أما نيسان سنترا فاستفادت بتخفيض قدره 18 ألف جنيه على فئتيها «بيز لاين» و«هاي لاين» بحيث يبدأ سعرها من 269 ألف جنيه، بدلا من 287 ألفًا للفئة «بيز لاين»، و287 ألف جنيه بدلا من 305 آلاف للفئة «هاي لاين».

وحصلت كلك السيارة الـ «قشقاي» على تخفيض وصل الي 30 ألفا، وبعد التخفيض أصبح سعر الفئة «بيز لاين» هو 379 ألف جنيه بدلا من 409 آلاف، والفئة «هاي لاين» بـ409 آلاف بدلا من 439 ألفًا، والفئة «سبورت لاين» بـ439 ألفا بدلا من 469 ألفًا.

85 ألف جنيه تخفيضًا لـ"أودي A4"

Advertisements