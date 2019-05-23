لكزس IS 2021 القادمة ستلغي طراز GS+مواصفات والشكل المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت المجلة اليابانية بيست كار في تقريرها مؤخراً عن استعداد لكزس لتدشين الجيل الجديد من طراز IS 2021 الجديد كلياً والقادم لأجل استبدال لكزس GS.

تأتي لكزس IS 2021 الجديدة كلياً مستندة على منصة تويوتا TNGA لتكون بطول 4,700 ملم بزيادة 20 ملم عن السابق، وبزيادة حجم قاعدة العجلات 50 ملم لتصبح 2,850 ملم، فيما سيزيد العرض 10 ملم فقط ليصبح 1,820 ملم، كما سيزيد الارتفاع 10 ملم أيضاً ليصبح 1,420 ملم.

من حيث الخارجية، تشير أحدث الصور التي نشرتها المجلة إلى قدوم لكزس IS 2021 بلغة التصميم الجديدة التابعة للعلامة اليابانية الفاخرة، والتي رأيناها بالفعل في طراز ES مع واجهة أمامية حادة ذات مصابيح أمامية LED نحيفة وخلفية متعددة الزوايا تزيد من هيبتها والطابع العضلي بعض الشئ خاصة مع الخطوط الجانبية البارزة والرفارف المنبعجة، فيما ستصبح المقصورة أكثر رقياً مع نظام ترفيه معلوماتي محدث يضم شاشة جديدة لمسية أكبر.

أما من حيث خيارات المحركات، فسوف تأتي فئة IS300h الهايبرد بمحرك 2.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 181 حصان مع مولد كهربائي يولد قوة 141 حصان لتصبح القوة الإجمالية 223 حصان بمعدل استهلاك 24 كم/لتر، بينما ستأتي فئة IS300 بمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو بقوة 242 حصان بمعدل استهلاك 12.8 كم/لتر، وستمتلك فئة IS350 محرك 4 سلندر سعة 2.4 لتر تيربو بقوة 315 حصان بمعدل استهلاك 12 كم/لتر، مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بدفع خلفي أو رباعي لمختلف الفئات، فيما تشير التوقعات لقدوم فئة F من لكزس IS بمحرك 4 سلندر 3.5 لتر مزدوج التيربو بقوة 416 حصان.

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هذا وستتضمن أنظمة السلامة الخاصة عدة خصائص وتقنيات مساعدة للسائق عبر مجموعة كبيرة من الحساسات والمستشعرات التي تراقب حالة الطريق وتحافظ على السيارة بحمايتها من الاصطدامات عبر مثبت السرعة ومساعد البقاء بالمسار مع مساعد لتفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية كذلك، على أن يتم تدشين لكزس IS 2021 رسمياً بالعام المقبل.