سيارة "بورش" بـ341 مليون جنيه

كتب: باسل الحلواني

تعتزم إحدى دور المزادات، طرح سيارة نادرة من طراز "بورش 64"، يزيد عمرها عن أكثر من 80 عاما في مزاد علني، بولاية كاليفورنيا الأمريكية منتصف شهر أغسطس القادم.

وقالت دار العرض، التي تسمى "سوثبي"، إن سعر السيارة النادرة من المنتظر أن يزيد عن الـ18 مليون يورو، وهو مايعادل حوالي 341 مليون جنيه مصري.

وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، أن

فيري بورش، باع السيارة في نهاية الأربعينيات إلى المتسابق النمساوي أوتو ماته، وفي أعقاب ذلك آلت ملكية السيارة في التسعينيات إلى مواطنه توماس جروبر، المتخصص في سيارات بورش، قبل أن يحصل عليها مالكها الحالي الذي سوف يطرحها في المزاد.