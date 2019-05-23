سيارة "بورش" بـ341 مليون جنيه

كتب: باسل الحلواني
تعتزم إحدى دور المزادات، طرح سيارة نادرة من طراز "بورش 64"، يزيد عمرها عن أكثر من 80 عاما في مزاد علني، بولاية كاليفورنيا الأمريكية منتصف شهر أغسطس القادم.
وقالت دار العرض، التي تسمى "سوثبي"، إن سعر السيارة النادرة من المنتظر أن يزيد عن الـ18 مليون يورو، وهو مايعادل حوالي 341 مليون جنيه مصري.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، أن
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