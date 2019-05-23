“بالفيديو” بي ام دبليو تهنيء رئيس مرسيدس على تقاعده بطريقة ساخرة

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن التقاعد يشير ببساطة إلى وقت الراحة وجني ثمار العمل الشاق لأعوام طويلة من خلال تجربة أشياء جديدة دون الاهتمام بآراء الآخرين، وهو ما يبدو أنه يمثل لرئيس مجموعة دايملر مالكة مرسيدس السابق، ديتر زيتشه، الذي تقاعد اليوم، قدرته أخيراً على البدء بقيادة سيارات بي ام دبليو، المنافسة اللدودة لصانعة السيارات ذات شعار النجمة الثلاثية المعروفة.

بعد الإعلان الرسمي عن تقاعد ديتر زيتشه اليوم، نشرت بي ام دبليو على حسابها عبر تويتر فيديو دعائي تظهر عبره عدسة الكاميرا وهي تتبع اليوم الأخير لـ “ممثل” يشبه ديتر زيتشه كثيراً، وذلك أثناء تركه للعمل في مرسيدس مع توديعه للموظفين والزملاء قبل أن يجلس بالمقعد الخلفي في S-Class الفاخرة ويقوم أحد السائقين بتوصيله لمنزله.

بعد أن يصل زيتشه إلى منزله ويرحل سائق السيارة الفاخرة التابعة لشركته السابقة بعد التقاعد، يقرر رئيس مرسيدس السابق الدخول إلى مرآب منزله ويخرج بعدها فجأة وهو يقود بي ام دبليو i8 الكشف ذات اللون البرتقالي الصارخ كي يتمتع بقيادتها قرب محل إقامته، لتظهر بعدها جملة “Free at Last” على الشاشة، وهو ما يعني “حر أخيراً!”، في إشارة واضحة لكون رئيس مرسيدس السابق كان مقيداً بعدم قدرته على امتلاك أي سيارة سوى من مرسيدس لتفادي المشكلات مع شركته.

هذا وينتهي الفيديو بشكل رائع عبر ظهور نص على الشاشة يقول “شكراً لك، ديتر زيتشه، على سنوات عديدة من المنافسة المُلهمة” وهو ما يأتي متبوعاً برمز بي ام دبليو مع ظهور شعارها أدناه “متعة القيادة القصوى”.