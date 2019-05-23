“بالصور” نيسان GT-R تحصل على مقصورة فائقة الفخامة!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن قدمت نيسان GT-R المحدثة في 2017، حصلت السوبركار اليابانية على بضعة تغييرات تتضمن تحسينات بالأداء مع شبك على شكل حرف V بالمقدمة وتحديث للداخلية بإضافة جلد نابا الفاخر مع زيادة التنظيم في لوحة القيادة، ولكن نظراً لأن ملاك مثل هذه السيارات يعشقون تخصيصها وتعديلها طبقاً لمتطلباتهم، ساهم ذلك في جعل شركة Carlex Design تطلق نسختها الخاصة الفريدة من نوعها من GT-R مؤخراً.

يعد أبرز جوانب هذا التعديل هو كسو الداخلية بالكامل بجلد فاخر يحمل اسم الدم الأحمر مع بضعة لمسات سوداء وإضاءة محيطية بالمقصورة، بجانب نمط منقط خاص والعديد من التطريزات الواضحة، كما تم تعديل مرآة الرؤية الخلفية مع إضافة بطانة بجلد نابا والكانتارا لكل من صندوق الأمتعة وعدة منافذ تخزين أخرى بجانب حافظة مفاتيح وحقيبة ظهر من الجلد بلون ألياف الكربون السوداء.

هذا ويسيطر نمط التطريزات والخامات والألوان المستخدمة على كافة مشروعات شركة Carlex الأخرى، ما تضمن سابقاً مرسيدس AMG C43، وهو ما يتم عادة عبر استبدال مختلف الأجزاء البلاستيكية بأقمشة ناعمة فاخرة من الدرجة الأولى مثل جلد الكانتارا، ولكن دون أي تعديلات على نيسان GT-R البالغ قوتها 565 حصان مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.7 ثانية، لتكون واحدة من أسرع السيارات بالعالم.