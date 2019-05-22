كيفية ركن السيارة على منحدر بشكل صحيح

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه العديد من قائدي السيارات الأوتوماتيكية مشكلة عند إيقاف وركن سياراتهم على المنحدرات، سواء كانت صعودًا أو نزولًا، حيث يصعب في بعض الأحيان تحريك وضعيات القير بعد التوقف، وقد يسمع صوت مثل الطقة وارتجاج بسيط في السيارة عند تغيير وضعية القير عند التوقف بين P و N.

ويتساءل كثير من قائدي السيارات الأوتوماتيكي سبب صعوبة الركن على المنحدرات؟ وعن سبب صدور هذا الصوت الغريب من القير؟ وهل يؤثر بالسلب على أجزاء القير أم لا؟ وما هي الطريقة الصحيحة للتوقف وركن السيارات على المنحدرات؟ جميع هذه التساؤلات سوف نوضحها اليوم خلال السطور التالية.

دائماً عندما نقوم بالتوقف وركن السيارات الأوتوماتيكي، نعتمد كي نثبت السيارة على وضعية الباركنج P، حيث يوجد ترس صغير يقوم بغلق حركة السيارة ويمنعها من التحرك في هذه الوضعية، لكن المشكلة عند التوقف على المنحدرات، ونضع وضعية القير على الباركنج P فإننا نحمل كامل وزن السيارة على هذا الترس الصغير، وهو ما يسبب هذا الصوت، وقد يتحطم من تكرار التحميل عليه، مما يسبب فك القير بالكامل لاصلاحه.

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لذا فإن الطريقة الصحيحة للتوقف والركن على المنحدرات، هي الضغط أولاً على المكابح بشدة حتى تثبت السيارة، ثم نقوم بالضغط على الفرامل اليدوية، ثم نقوم بنقل وضعية القير إلى وضعية الباركنج P، حينها يكون تحميل وزن السيارة على فرامل اليد، وعند التحرك بالسيارة نقوم بالضغط على المكابح، ثم يتم فك وضعية الباركنج، ثم نفك فرامل اليد، ثم نتحرك بالسيارة.

ولزيادة تأمين السيارة عند ركنها على منحدر، فإنه بعد اتخاذ الأجراءات السابقة للركن، نقوم بإدارة مقود القيادة إلى الجهة اليمنى إذا كان التوقف في منحدر هابط، حتى إذا تحركت السيارة بسبب ضعف فرامل اليد ووضعية الباركنج فإن السيارة تصطدم بالرصيف وتتوقف ولا تتجه نحو السيارات فتحدث مشكلة.

أما إذا كان المنحدر صاعد، فإننا نقوم بإدارة مقود السيارة إلى الجهة اليسرى، حتى إذا هبطت السيارة تتجه أيضاً للرصيف وتتوقف، وفي حال لم يكن هناك رصيف في تلك الحالتين، فإنه يجب أيضاً أتخاذ نفس الوضعيات حتى لا تتجه السيارة نحو الطريق وتتسبب في حوادث سير.