مسؤول في تويوتا يكشف مستقبل محركات السيارات.. والألمان يعترضون

الخليج ٣٦٥ نت – في لقاء صحفي مع جريدة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، أعلن هيساشي ناكاي أحد رؤساء تويوتا عن توجهات الصانعة اليابانية في محركات السيارات بالمستقبل، وقال: “أن الشركة ستعتمد على محرك جديد يعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، الذي سيكون بديلاً لبعض الموديلات القادمة، وهو طريق مختلف تماماً عن الذي سلكته الشركة الألمانية المنافسة فولكس فاجن”.



وأكد ناكاي خلال تصريحاته على أهمية تصنيع السيارات ذات المحركات التي تعتمد على خلايا الوقود، وقال:” علينا أن نبدأ بخلايا الوقود الآن وليس في وقت لاحق، ونستطيع أن نفهم أن يركز أحدهم على تقنية واحدة لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى التقنيتين، البطاريات وخلايا الوقود، وهذه ليست قضية خاصة بالأعمال وحسب بل كذلك بحماية المناخ”.



في المقابل، تعول فولكس فاجن على السيارات الكهربائية وكان هربرت ديس، رئيس الشركة صرح بأن تشغيل السيارات بالبطاريات “سيكون في المستقبل المنظور هو أفضل وأكفأ طريقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في وسائل المواصلات”.

وطالب ديس الساسة والمنافسين بالانضمام إلى هذا التوجه ما أثار خلافا في قطاع السيارات في ألمانيا حول الوجهة التي يتعين السير فيها نحو محركات المستقبل.

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وبعد مباحثات شاقة بين جميع الأطراف، اتفقت فولكس فاجن وبي إم دبليو ودايملر مؤخرا على أن المحركات الكهربائية لها الأولوية على أن يتم في المرحلة الأولى دعم إنتاج السيارات الكهربائية الخالصة والسيارات الهجين.

كما صرح رئيس بي إم دبليو هارالد كروجر، بإنه من غير المستبعد إمكانية أن يلزم الساسة شركات السيارات بتقديم سيارات تعمل بخلايا الوقود.



الجدير بالذكر فإن محركات خلايا الوقود تعتمد في عملها على تفاعل الهيدروجين مع الهواء، وهو ما ينتج الطاقة الكهربائية، وفي بعض الأحيان تعتمد خلايا الوقود على تفاعل الاكسجين محل الهيدروجين مع الهواء، غير أن هذا المحرك المستقبلي لم يفرض نفسه فعليا حتى الآن لارتفاع تكاليفه.. علماً أن الهيدروجين أفضل للبيئة مقارنة بالكهرباء المستمدة عبر محطات تعمل بالبترول.