ابل حاولت شراء تيسلا في 2013، وقد تحاول مجدداً

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير أخيرة إلى أن ابل قدمت عرضاً جاداً لشراء تيسلا في 2013، ويبدو أن الانخفاض الحاد لأسهم تيسلا قد يفتح الباب لمحاولة أخرى من أبل.

في عام 2013، حاولت ابل شراء تيسلا في صفقة مغرية بقيمة 240 دولار لكل سهم، مقارنة بالقيمة السوقية للسهم آنذاك عند 104 دولار، حسب تصريحات من كبار محللي شركة Roth Capital Partners الاستثمارية الأمريكية، ويبدو أن تيسلا في ذلك الوقت كانت أشبه بشركة تقنية منها لشركة سيارات، مع تفوقها بسهولة على أغلب الصانعات بفضل تقدمها التكنولوجي، ولكن لم تكمل ابل المفاوضات للشراء لأسباب غير معروفة.

يبدو أن ابل فضلت التركيز على تطوير سيارة خاصة بنفسها مع إطلاقها لمشروع “تيتان” الغامض الشهير، والذي لم يؤدي لنتائج ملموسة، ما دفع أبل لتسريح الكثير من الموظفين فيه، وإن استمر المشروع في تطوير تقنيات التوجيه الذاتي والبطاريات الكهربائية للسيارات.

ويقترح المحللون احتمالية تفكير ابل مجدداً في شراء تيسلا أو الاستحواذ على حصة متحكمة من أسهمها، والتي انخفضت قيمتها بشدة مؤخراً من 370 دولار في 2018 إلى 204 دولار حالياً، لذا الآن هو الوقت المناسب تماماً لابل أو لغيرها من المهتمين بأهم صانعة سيارات كهربائية بالعالم.