أول نظرة على تصميم كيا SUV الصغيرة القادمة

سيتم الكشف عن أول سيارة دفع رباعي متعددة الإستخدام صغيرة على مستوى العالم من كيا في هذا الصيف

تتميز بالمساحة والقدرات العالية في حزمة مدمجة مقارنة بسيارات “إس يو في” التقليدية

تم تصميمها لتلبي إحتياجات هذا الجيل مع تصميم عصري متطور

وسوف يتم طرح هذه السيارات الصغيرة الجديدة للبيع في كوريا في وقت لاحق من هذا العام 2019، في الأسواق العالمية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة كيا موتورز اليوم عن أول صورة لسيارات الدفع الرباعي “إس يو في” الصغيرة الجديدة. ومن المقرر أن يتم الكشف عنها بالكامل في الصيف، وتمتلك السيارة الجديدة مساحة وقدرات سيارة الدفع الرباعي التقليدية في حزمة مدمجة.

وإعتماداً على التصميم العصري والجذاب، المستوحى من سيارة كيا إس بي سيجنيتشر النموذجية 2019، سوف تتفوق سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” المتعددة الإستخدام الجديدة على منافسيها بتحقيقها لمتطلبات وتفضيلات وإحتياجات هذا الجيل المميزة والمتفردة، حيث تم مزج كل من سمات التصميم القوية لسيارات الدفع الرباعي “إس يو في” التقليدية مع تفاصيل التصميم الخارجي المتطورة والحديثة المدهشة، مثل غطاء المحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على الصدام الأمامي، والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة، بينما الكتف القوي للسيارة المنسجم مع الزجاج المائل نحو الخلف من السيارة، بالإضافة إلى المصد الخلفي المزود بعادم صوت معدني جميل، أضفت على هذه السيارة متعددة الاستخدامات المدمجة جواً يتميز بالسمات الرياضية.

تضفي سيارات الدفع الرباعي المدمجة الجديدة إحساسًا بالفخامة على التصميم الخارجي من خلال مصابيح LED الأمامية التي تمتد عبر شبكة الراديتير، كما تتميز المصابيح بأشكال ضوئية ثلاثية الأبعاد تشبه الماس بتقنية عالية للغاية في الجزء الخلفي منها، وقد تم تكرار نفس التصميم أيضًا في مصابيح LED الخلفية.

ولقد علق السيد/بيونج تشول جو، رئيس قسم التصميم في شركة كيا موتورز، قائلاً: “لقد قمنا بتصميم سيارة متميزة بشكل واضح في كل مكان، سواء في المدينة أو الريف، كما تم تعزيز التصميم القوي والرياضي بمجموعة واسعة من السمات والمزايا والتقنيات التي تناسب عالميًا المشترين الشباب في جميع الأسواق حول العالم، وبإختصار فإن سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” الصغيرة الجديدة لدينا فريدة من نوعها ومميزة وليس لها مثيل في فئتها “.

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إن شركة كيا موتورز، بإضافة سيارة دفع رباعي “إس يو في” صغيرة عالمية جديدة إلى تشكيلة منتجاتها، تكون قد وسعت من تشكيلة سيارات الدفع الرباعي المتعددة الإستخدام الخاصة بها لتلبية احتياجات العملاء في كل منطقة.

وسوف يتم طرح هذا الموديل الجديد على مستوى العالم من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة للبيع في كوريا خلال النصف الثاني من عام 2019، ثم في بقية أنحاء العالم بعد فترة وجيزة.