كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح عاجلة للحفاظ على السيارة في الحرارة المرتفعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود اليوم طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء، وتصل درجة الحرارة على القاهرة اليوم الأربعاء إلى 43 درجة.

وإليكم نصائح للحفاظ على السيارة والتقليل من سخونتها في أوقات الحر الشديد وفقًا لموقع "wikihow":

- اركن سيارتك في الظل أو في مكان مغطّى لتفادي أشعة الشمس، وابحث عن الأشجار وساحات الانتظار أو حتى الظلال التي تخلفها المباني العالية.

- تأكد من حماية السيارة من الداخل من خلال استخدام تغطية الزجاج الأمامي بعازل الشمس لحماية بطانة السيارة من الداخل وحماية التابلوه.

- تجنب القيادة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس مسلطة بقوة على الأرض، وحاول القيادة خلال الأوقات الأبرد قبل شروق الشمس وبعد الغروب.

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- اترك نوافذ السيارة مفتوحة بمقدار ضئيل بعد إيقافك لها إذا كنت في منطقة آمنة سيسمح ذلك للهواء الساخن بالخروج من السيارة، ليتركها أكثر برودة، ولا تتركها مفتوحة إذا أوقفت سيارتك في مكان يوجد به خطر يعرضها للسرقة.

- اختر طرقًا مظللة لتحركاتك اليومية، كلما ابتعدت عن أشعة الشمس المباشرة كلما صارت سيارتك أكثر برودة.

- يعد المحرك شديد السخونة خطرًا على السيارة، لذا إذا لاحظت بخارًا متصاعدًا من المحرك قِد السيارة بسرعة بطيئة ثابتة، واستخدم النوافذ بدلًا من المكيف لتبريد السيارة، حيث إن إطفاء مكيف الهواء هو أول ما يجب عمله عند شدة السخونة.

- غيّر الزيت بانتظام وافحص المروحة في ذات الوقت، فيمكن للزيت القديم أن يسبب فرط السخونة خاصةً إذا كان مصحوبًا بانخفاض مستوى سائل التبريد، كما يمكن إضافة الماء للرادياتير إذا نفد سائل التبريد لديك.

- ابقِ معك أدوات طوارئ بالسيارة للتعامل مع مشاكل فرط السخونة، مثل سائل تبريد إضافي وجركل ماء.