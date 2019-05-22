“بالفيديو” نجاح السيارة الطائرة الألمانية في أول اختبار تحليق لها

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت سيارة الأجرة الطائرة للشركة الألمانية Lilium من التحليق بنجاح فوق الأرض لأول مرة في مطار ألماني، وهي خطوة هامة نحو تحقيق حلم السيارات الطائرة.

وتزن السيارة الكهربائية الطائرة ذات الخمس مقاعد حوالي طن ونصف، ولم تواجه أي مشاكل في التحليق في نقطة محددة في أول اختبار لها، والخطوة القادمة ستكون اختبار الطائرة الصغيرة في مناورات طيران معقدة والتوجه للأمام والخلف وغير ذلك.

وتأمل الشركة بوضع السيارة الطائرة للاستخدام التجاري في مدينتين ألمانيتين بحلول 2025، وستستخدم 36 محرك كهربائي نفاث داخل أجنحتها، كما ستكون هادئة جدا وقادرة على الطيران بسرعة 300 كم\س.

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وصرحت الشركة أن هذه الطائرة أرخص من الهيليوكوبتر لعدم وجود آليات معقدة داخلها بالمقارنة، كما أنها تستهلك عشر الطاقة اللازمة لتحليقها.

كما أشارت إلى أن الطائرة قادرة على التحليق الذاتي ولكنها ستعتمد على طيار في البداية لتسهيل الأمور مع الحكومات والترخيصات المختلفة، مع نية تحليقها بشكل ذاتي خلال عشرة أعوام.