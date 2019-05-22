“دراسة” كم من الوقت والأموال نخسر سنويا بسبب الزحام؟

الخليج ٣٦٥ نت – لمعظم الناس، الرحلة اليومية إلى مكان العمل ومنه هي جزء لا مفر منه من الحياة اليومية، وقد يكون أسوأ جزء في اليوم بالنسبة للبعض، وقد قامت دراسة أمريكية لمركز Sky Blue Credit بحساب الخسائر المادية الناتجة عن الوقت الضائع في الزحام بدلاً من العمل، لتكتشف أن الزحام يؤدي لخسارة 1,068 دولار (4,000 ريال) سنوياً على الأقل عند حساب الحدود الأدنى للأجور في الولايات المتحدة.

كما هو متوقع، المدن الأكثر ازحاماً هي التي تعاني أكثر من الأزمة والخسائر المادية الناتجة عنها، مثل مدينة نيويورك التي تخسر 11.9 يوم تقريباً كل عام بسبب وقت الزحام، وتخسر نيوجيرسي 11.4 يوم سنوياً.

ما يعني أن نيويورك تخسر 2,073 دولار (7,800 ريال) سنوياً (بحساب الحد الأدنى للأجور)، بينما تخسر نيوجيرسي 1,979 دولار (7500 ريال)، وفي المقابل المدن الأقل ازدحاماً مثل ولاية داكوتا الجنوبية يخسرون 6.1 يوم كل سنة فقط، بما يعادل 1,068 دولار (4000 ريال).

هي دراسة مثيرة للاهتمام ويمكن قياسها على الوضع في مدننا العربية التي تعاني من أزمة زحام مماثلة، ما يؤثر على إنتاجية القوة العاملة مادياً ونفسياً.