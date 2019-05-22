سانج يونج تيفولي 2020 تحصل على شكل محدّث ومحرك تيربو 1.5 لتر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سانج يونج عن أحدث موديلاتها، تيفولي 2020 فيس ليفت، والتي وصفتها بـ “تيفولي الجديدة جداً”، حيث حصلت الكروس اوفر على شبكة تهوية معدلة مع مصابيح أمامية جديدة وفتحة تهوية أكثر بروزاً والمزيد.

في الخلف حصلت الكروس أوفر على رسومات جديدة للمصابيح الخلفية ومصد خلفي معدل، وبالانتقال للمقصورة نرى لوحة قيادة رقمية 10.25 إنش وشاشة 9 إنش عصرية لنظام المعلومات الترفيهية، مع فتحات تهوية جديدة ومقود مألوف.

وسيتوفر الموديل المحدث بمحرك تيربو جديد سعة 1.5 لتر بـ “أداء أقوى” وإن لم تحدد الشركة مواصفاته بعد، ومن المتوقع وصول السيارة إلى أسواق الخليج في وقت لاحق من العام الجاري بأسعار لم يكشف عنها حتى الآن.