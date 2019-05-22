تويوتا جرانفيا هي ميني فان فخمة تستند على هايس

الخليج ٣٦٥ نت – عقب الكشف عن لكزس LM ميني فان الفاخرة في معرض شانغهاي للسيارات، أزاحت تويوتا الستار عن ميني فان فاخرة أخرى، وهي تويوتا جرانفيا، والمرتكزة على منصة هايس الجديدة كلياً.

السيارة الجديدة التي تسع ثمانية أفراد ستصل للأسواق في الربع الرابع من 2019 لتستهدف الطبقة العليا من الراغبين في سيارات فاخرة لنقل أسرهم أو موظفيهم، وتحظى السيارة بمجموعة متكاملة من أنظمة السلامة الأحدث لتويوتا، مع نظام تعليق خلفي رباعي الوصلات يضمن “أفضل قدر ممكن من الراحة والتوجيه الثابت”.

وستتوفر الميني فان الفاخرة بمحرك ديزل تيربو فقط مع عدم الكشف عن مواصفاته بعد، كما ستتوفر جرانفيا الجديدة بنسختين مختلفتين، لتشمل مزايا مختلفة مثل تجليد جلدي وأبواب انزلاق كهربائية ومقاعد يمكن تغيير وضعيتها كهربائياً مع 12 منفذ USB و12 مكبر صوت.

كما تأتي السيارة بـ 9 وسائد هوائية للسلامة ونظام تحذير مبكر من الاصطدام مع خاصية رصد المشاة وراكبي العجلات بجانب أنظمة أخرى لمساعدة السائق.