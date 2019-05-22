زيارة الإعلاميين لمصانع جي ايه سي تعرفهم على عملاق صناعة السيارات القادم

الخليج ٣٦٥ نت – نظمت شركة جي ايه سي موتور بالتعاون مع شركة الجميح للسيارات، الاسم الرائد في قطاع السيارات بالمملكة العربية السعودية، والوكيل الرسمي لسيارات جي ايه سي موتور في المملكة، رحلة لوفد من الإعلاميين والمهتمين بقطاع السيارات في السوق السعودي لزيارة المقر الرئيسي لشركة جي أيه سي موتور في مدينة جوانزو الصينية مؤخرا.

وقد شملت الزيارة كل من مصنع جي ايه سي للسيارات ومركز الأبحاث والتطوير ومركز الطاقة الجديدة وجناح الشركة الذي يشمل عرض منتجات جي ايه سي ومركز المبيعات والخدمة، وذلك للاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع المبتكرة والوقوف على نظام إدارة الجودة الصارم الذي تتبعه جي ايه سي موتور. مما ساهم في تكوين صورة كامله للوفد عن إنجازات الشركة في مجال التصنيع الذكي من حيث البحث والتصميم والإنتاج والتسويق والمبيعات. كما تسنى للوفد الإعلامي المشاركة في جلسات حواريه مع السيد يو جون، رئيس شركة جي ايه موتور بالإضافة الى مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، أجابوا خلالها عن جميع أسئالة الإعلاميين واستفساراتهم.

فيما نظمت جي ايه سي للإعلاميين جولات تجريبية لمجموعة متنوعة من السيارات شملت سيارة الدفع الرباعي GS8 وGS4 وسيارة الفان العائلية GM8 بالإضافة الى مجموعة من السيارات الكهربائية. وقد أشاد الجميع بعد التجربة بجودة السيارات وتصاميمها. كما عبروا عن أعجابهم بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الشركة في سبيل تحقيق تواجد عالمي مميز.

وعن هذه الزيارة علق الأستاذ بكر أزهر، رئيس تحرير صحيفة سعودي اوتو، بأنه حضر إلى الصين بفكر معين عن سيارات جي ايه سي موتور وسوف يعود إلى المملكة بفكر مختلف تماما عما تقدمه جي أيه سي من منتجات ذات جودة عالية سوف يكون لها مستقبل باهر في المملكة والشرق الأوسط.

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وأبدى أزهر عن اعجابه بالسيد يو جون رئيس شركة جي أيه سي موتور والذي خصص من وقته للإجابة عن جميع أسئلة الإعلاميين بكل شفافية، كما كان ودوداً للغاية في الحديث في مجالات مختلفة حول تصنيع المركبات.

فيما تحدث الأستاذ ريان السباعي، مدير المحتوى والعلاقات العامة في موقع موتري، قائلا “لقد انبهرت بالاستثمار الضخم الذي تم طرحه من خلال إنشاء منشآت حديثة في الإنتاج والتشغيل، والخطوات العملية التي يتطلبها الأمر لصنع سيارة ذات جودة عالية. وكذلك أعجبت بزيارة منشآت البحث والتطوير والاطلاع على التقنيات الجديدة التي تم تطويرها إما بواسطة شركة جي ايه سي موتور أو بالتعاون مع شركات أخرى، وبالطبع الاطلاع على المنتجات التي تعتمد على تقنيات الطاقة الجديدة والتي تعد مستقبل المواصلات والتنقل ككل”

من جهته عبر الأستاذ حاتم صالح الخثلان، رئيس تحرير مجلة سعودي شفت، عن مدى انبهاره بضخامة مجموعة جي أيه سي، وبحجم مشاريعها المشتركة مع علامات تجارية بارزة في صناعة السيارات، وتوقع أن يكون لشركة جي أيه سي موتور مستقبل واعد سوق الشرق الأوسط.