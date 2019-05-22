“بالفيديو” نجاة قائد سيارة من السقوط من أعلى كوبري في الرياض‎

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر سيارة نوعها “هيونداي أكسنت” مصطدمة بسياج كوبري بالقرب من تقاطع طريق خريص مع الدائري الشرقي في العاصمة الرياض، وجزء منها متدلٍّ للخارج.
ولحسن حظ قائد السيارة فقد نجا من السقوط من أعلى الكوبري، وتوقع البعض أن ما حدث ربما يكون نتيجة انزلاق الطريق بفعل الأمطار، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بسياج الكوبري.
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