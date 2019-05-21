تحذر المارة عند اقتراب السيارة منهم.. "مرسيدس" تكشف النقاب عن "ESF" الاختبارية الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أزاحت عملاق صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس"، الستار عن سيارتها الاختبارية الجديدة ESF، والتي تحتوي على العديد من التقنيات المستقبلية غير المسبوقة.

وتحظى المركبة الجديدة بباقة متنوعة من عوامل الأمان، بشكل يجعلها أكثر قدرة على الحماية من الحوادث والتواصل بين مستخدمي

الطريق مستقبلا في ظل القيادة الآلية.

وتنتمي "مرسيدس" الجديدة، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتستطيع السيارة أن تتواصل مع مستخدمي الطريق الآخرين من خلال نافذة خلفية تعمل كشاشة لتنقل رسائل للسيارات القادمة

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من الخلف بشكل انتقائي أو تنقل عن طريق الكاميرات ما يحدث في الأمام.

كما أنها تحذر المارة عند اقتراب السيارة منهم، فضلاً عن أنها تلفت الانتباه إليها حتى أثناء الليل بفضل الطلاء ذاتي الإضاءة.

ولم تحدد الشركة الألمانية عن الموعد الرسمي لطرح أيقونتها الجديدة "EFS"، في الأسواق العالمية، كما أنها لم تكشف عن الأسعار المتوقعة لها.