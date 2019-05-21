كتب: باسل الحلواني
توصلت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، إلى نظام جديد يعد امتدادا لنظام "برو بايلوت"، الذي تم استخدامه لأول مرة في 350 ألف سيارة "نيسان" ذاتية القيادة عام 2016.
ويحتوي الجيل الجديد الذي أطلقعليه "الأيدي الحرة"، على مجموعة من التكنولوجيات الحديثة كأول نظام في العالم، يُمكن قائد المركبة من السير بالسيارة دون أن يضع يديه على المقود ليستمر في
وتتلخص مهمة السائق أثناء الجلوس بالسيارة في مراقبة عمل الأجهزة الإلكترونية فقط، حيث تتابع كاميرا خاصة اتجاه نظرته التي يجب أن تكون موجهة نحو الطريق بشكل مستمر.
وتعتزم "نيسان"، إدخال النظام الجديد إلى 20 موديلا من سياراتها في 20 سوقا للسيارات حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "مش هاتستخدم ايدك وأنت سايق".. تعرف على أحدث أنظمة القيادة الذاتية من "نيسان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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