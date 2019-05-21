زوجان نسيا رضيعهما في تاكسي.. فماذا فعل السائق؟

الخليج ٣٦٥ نت – نسي أب وأم جديدان بطريق الخطأ، مولودهما الحديث في سيارة أجرة بمدينة هامبورغ الألمانية أقلتهم من المستشفى إلى المنزل، حيث أخرج الزوجين أخ الرضيعل وهو طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، من السيارة لكنهما نسيا الرضيع نفسه، ودفعا أجر السائق وودعاه، حسب ما أعلنت عنه الشرطة.

وفشلت محاولة الأب بالوصول إلى سيارة الأجرة بعد إدراكه فقدان طفله، أما السائق الذي لم يكن على دراية بالرضيع النائم، فقد أوقف سيارته في مرآب تحت الأرض للذهاب لتناول طعام الغداء، وبينما كان يهم للخروج من سيارته فلاحظ وجود الطفل.

وعلى الفور فقد سارع السائق بالاتصال بالشرطة، ليُبلّغ عن فقدان أحد الركاب طفله، واتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفي النهاية فقد جُمع شمل الطفل مع والديه.