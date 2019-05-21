“بالصور” اودي Q7 تنشطر الى نصفين بعد اصطدامها بعمود

الخليج ٣٦٥ نت – انقسمت إحدى نسخ اودي Q7 مؤخراً لنصفين بشكل مخيف للغاية في روسيا، ولكن رغم ذلك تمكن السائق من النجاة والهرب بعيداً من مشهد الحادث.

شاركت وسائل الإعلام الروسية صور الحادث المخيف بشكل متكرر، ورغم قلة التفاصيل المعلومة عما حدث، إلا أنه يمكن بسهولة توقع مجريات الأحداث من خلال الصور، حيث من المؤكد أن الـSUV الفاخرة قد اصطدمت بعمود إنارة كبير بأحد جوانب الطريق، ويبدو أن أثر الاصطدام تمركز بوسط السيارة ما أسفر عنه انقسامها لنصفين، ونظراً لمدى قوة الاصطدام فقد خرجت أحد مقاعد الصف الأوسط من المركبة.

ومن المثير للاهتمام أنه رغم انقسام السيارة لنصفين وتحطم السقف، ظل الجزء العلوي من المقصورة الذي يقع أعلى ركاب الصفوف الخلفية من المقاعد متصلاً بالنصف الأمامي من الـSUV، كما يمكن رؤية التوصيلات والأسلاك الكهربائية بجانب أنبوب العادم خارج السيارة كلياً، حيث يندر رؤية حوادث من هذا النوع سوى بالسيارات الرياضية ذات المحرك الوسطي والتي تعد مصممة خصيصاً كي تصل مقصورة الركاب عن المحرك في حالة الحوادث.

هذا وقد هرب السائق من موقع الحادث كما ذكرنا دون أي إصابات خطيرة، بينما تعمل قوات الشرطة حالياً على استقصاء الحادث رغبة في معرفة الطريقة التي فقد بها السائق سيطرته على سيارته وما هي السرعة القصوى التي كان يسير بها.