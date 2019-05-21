“تقرير” هل إصلاح هيكل سيارة ألومنيوم أرخص من الحديد؟

الخليج ٣٦٥ نت – فورد F-150 يُعرف جيلها الحالي باعتماده الكلي على الألمنيوم في مختلف أجزائه بدلاً من الحديد، وهو ما أدى لتقليل الوزن بشكل كبير، ولكن الصانعة الأمريكية حصلت على انتقادات عديدة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة إصلاح الألمنيوم مقابل الحديد.

يبدو أن هذه الادعاءات رغم ذلك خالية من الصحة، حيث أن تقرير جريدة Automotive News الأمريكية مؤخراً أشار إلى أن تكاليف إصلاح الهيكل الألمنيوم أرخص من إصلاح الهياكل الحديدية في الواقع بفارق كبير أحياناً، حيث أن الفارق يصل إلى 2,000$ (7,500 ريال) لصالح الألمنيوم.

ويشير التقرير لكون فورد عملت على مراعاة تبسيط عملية الإصلاح أثناء تصميم F-150، حيث أن هندستها القياسية تسمح بالوصول بشكل أسهل لبعض القطع لأجل إزالة واستبدال المكونات، وهو ما يقلل من ساعات العمل ببعض الإصلاحات، كما أن إجمالي أسعار قطع الغيار قد انخفض بفارق 16% بموديلات 2015-2016 من البيك اب المصنوعة من الألمنيوم في أغلب أجزائها مقارنة بالعام السابق، بجانب تقديم فورد تدريبات مكثفة لوكالاتها على اصلاح سيارات البيك اب.

هذا وقد ساهم الهيكل الألمنيوم أيضاً في خفض أسعار أنظمة تأمين هذا الموديل بنسبة 7% لانخفاض تكاليف الإصلاح، وذلك رغم زيادة عدد مطالبات صرف التأمين بسبب ضعف اعتمادية الألمنيوم مقابل الحديد، إلا أنه يمكن القول في النهاية بأن فورد F-150 توازن تكاليف امتلاكها بشكل عام.