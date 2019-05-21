“بالصور” تعرف على افضل 10 مطارات في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – أطلق موقع AirHelp للطيران مؤخراً تقريره لتقييم المطارات الكبرى حول العالم، حيث تضمنت القائمة 132 مطار تم تقييمها حسب عدة عوامل مثل خدمة العملاء والنظافة ودقة المواعيد وخيارات التبضع والطعام المتاحة للمسافرين، وكان التقييم النهائي من 10 نقاط، فيما كانت دقة المواعيد تمثل 60% من التقييم النهائي، بجانب 20% تمثل جودة الخدمة و20% لتنوع خيارات الطعام والتسوق، فدعونا نلقي نظرة على أفضل 10 مطارات. 10) مطار فيراكوبوس / كامبيناس الدولي – البرازيل دقة المواعيد: 8.4 جودة الخدمة: 8.2 خيارات الطعام والتسوق: 7.9 التقييم النهائي: 8.25 9) مطار تينيريفي الشمالي – اسبانيا دقة المواعيد: 8.2 جودة الخدمة: 8.4 خيارات الطعام والتسوق: 8.2 التقييم النهائي: 8.26 8) مطار حيدر آباد راجيف غاندي الدولي – الهند دقة المواعيد: 7.8 جودة الخدمة: 9.0 خيارات الطعام والتسوق: 8.8 التقييم النهائي: 8.27 7) مطار شانغي سنغافورة – سنغافورة دقة المواعيد: 7.8 جودة الخدمة: 9.2 خيارات الطعام والتسوق: 8.7 التقييم النهائي: 8.27 6) مطار موسكو شيريميتيفو الدولي – روسيا دقة المواعيد: 8.5 جودة الخدمة: 8.1 خيارات الطعام والتسوق: 8.0 التقييم النهائي: 8.35 Advertisements 5) مطار غدانسك ليخ فاونسا – بولندا دقة المواعيد: 8.2 جودة الخدمة: 8.7 خيارات الطعام والتسوق: 8.5 التقييم النهائي: 8.35 4) مطار أفونسو بينا الدولي – البرازيل دقة المواعيد: 8.4 جودة الخدمة: 8.4 خيارات الطعام والتسوق: 8.3 التقييم النهائي: 8.37 3) مطار أثينا الدولي – اليونان دقة المواعيد: 8.1 جودة الخدمة: 9.0 خيارات الطعام والتسوق: 8.7 التقييم النهائي: 8.38 2) مطار طوكيو الدولي – اليابان دقة المواعيد: 8.4 جودة الخدمة: 8.4 خيارات الطعام والتسوق: 8.4 التقييم النهائي: 8.39 1) مطار حمد الدولي – الامارات دقة المواعيد: 8.3 جودة الخدمة: 8.5 خيارات الطعام والتسوق: 8.5 التقييم النهائي: 8.39

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