فورد تسرح 7,000 موظف حول العالم مع تراجع ارباحها

الخليج ٣٦٥ نت – في محاولة لخفض النفقات والبيروقراطية، ستُقدِم فورد على تسريح 7,000 موظف، معظمهم يشغلون أعمال مكتبية على مدار فروعها حول العالم، بدايةً من هذا الأسبوع.

وتتوقع فورد توفير 600 مليون دولار (2.25 مليار ريال) سنوياً بفضل هذه الخطوة.. ومن المتوقع أن 2,400 من الوظائف المسرحة ستكون في أمريكا الشمالية والباقي حول العالم.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها فورد عن خطوة كهذه هذا العام، حيث أعلنت في مارس الماضي عن تسريح 5,000 موظف في ألمانيا، ثم اعلنت عن تسريح 500 موظف في المملكة المتحدة.

ولا غرابة في ذلك إذا لاحظنا أن دخل الشركة انخفض بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام المالي 2019 بفعل “تراجع صناعة السيارات العالمية” وإيقاف سياراتها السيدان في أمريكا الشمالية، وإن ظلت الشركة متفائلة ومؤمنة أن خطواتها الحالية ستؤدي إلى مستقبل أفضل لها.