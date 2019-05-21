“بالصور” أفضل وأجمل 5 متاحف للسيارات حول العالم

الخليج ٣٦٥ نت – يعشق الكثير من الأشخاص زيارة متاحف السيارات لرؤية السيارات القديمة النادرة والتاريخية التي تعود بعضها إلى القرن الثامن عشر، كما يحب البعض الأخر رؤية السيارات الحديثة الفاخرة والرياضية وسيارات السباقات، لذا تحتوي بعض المتاحف على مجموعات متنوعة من السيارات القديمة ذات التاريخ العريق، بينما تتواجد السيارات المتطورة في بعض المعارض والمتاحف العالمية الأخرى، ونلقي نظرة معاً على أبرز خمسة بينها.

1- متحف AUTOWORLD



يعتبر متحف أوت وورلد Autoworld في العاصمة البلجيكية بروكسل، من أشهر وأكبر متاحف السيارات القديمة والتاريخية على مستوى العالم والتي يعود بعضها لعام 1886، ويضم 300 سيارة قديمة من مجموعة طرازات Mahy بجانب 1000 سيارة أخرى، ومقابل رسوم رمزية تبلغ 10 يورو يمكنك قضاء ساعات في هذا المتحف الفريد.

2- متحف THE HENRY FORD



متحف هنري فورد THE HENRY FORD من المتاحف الرائعة أيضاً ويقع في ولاية ميشيغان الأمريكية، ويتضمن المتحف جميع طرازات فورد، حيث يستطيع زائرو المعرض مشاهدة أولى سيارات الشركة الأمريكية التي يعود تاريخها للعام 1896، كما يتواجد في المتحف السيارات التي استخدمها رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.

3- متحف BMW WELT AND MUSEUM

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يقع هذا المتحف الرائع في ميونخ الألمانية، وهو خاص بالشركة الألمانية الفاخرة العريقة بي إم دابليو BMW، ويضم المتحف جناحين أحدهم خاص بالسيارات القديمة التاريخية والنادرة التي تحمل علامة بي إم دابليو، أما الجناح الأخر فيضم الابتكارات التكنولوجية والنماذج المتطورة لسيارات بي إم دابليو الأكثر تطورا، والمنتجات الحديثة للشركة.

4- متحف RIGA MOTOR

يتواجد متحف RIGA MOTOR داخل مدينة ريجا عاصمة جمهورية لاتفيا، أحد الجمهوريات السوفيتية السابقة، ويضم المتحف مجموعة فريدة من السيارات التاريخية التي تعود إلى قادة الاتحاد السوفيتي، كما توجد بعض السيارات والمركبات العسكرية والخاصة القديمة.

5- متحف Indianapolis Motor Speedway



هذا المتحف الرائع خاص لعشاق سباق السيارت القديمة التاريخية، خاصة محبي سباقات إنديانابوليس 500 الشهير الذي يقام كل عام في مدينة إنديانا الأمريكية، ويحظى رواد المتحف برؤية جميع السيارات التاريخية التي فازت بهذا السباق والجلوس داخل مقصورتها المميزة.