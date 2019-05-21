وفاة أسطورة الفورمولا 1نيكي لاودا

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – توفي نيكي لاودا، أحد أساطير الفورمولا 1 عن عمر يناهز الـ 70 عامًا ، كما أكدت أسرته في بيان رسمي.

توفي النمساوي وبطل العالم ثلاث مرات في سباقات الفورمولا 1 يوم الاثنين بسلام بعد ثمانية أشهر من خضوعه لعملية زراعة للرئة في أغسطس/ أب العام الماضي.

بحزن عميق ، نعلن أن حبيبنا نيكي توفي بسلام مع أسرته يوم الاثنين”. وأشاد البيان بـ “إنجازاته الفريدة كرياضي ورجل أعمال، لا يزال ولا تزال حماسه الدؤوب للعمل، واستقامة وشجاعته باقية، واستمراره وشجاعته باقية. ” لقد كان مثالاً يُحتذى به وقدوة لنا جميعًا، حيث كان زوجًا مُحبًا، أبًا وجدًا بعيدًا عن الحياة العامة، إذ سنفتقده بشدّة”..

وكما ذكرت الصحافة النمساوية بأن لاودا كان يخضع لغسيل كلوي خلال الأيام الأخيرة في سويسرا.

فاز لاودا الذي يحظى بإعجاب كبير واحترام وإحسان من قبل الجميع في الفورمولا 1 بثلاثة ألقاب عالمية في عام 1975 و 1977 و 1984 مع مكلارين وفيراري، وقد إحترق النمساوي بشدة في حادث تصادم قاتل تعرض له في عام 1976، وكان حادث التحطم كبير للغاية خلال جائزة المانيا الكبرى على حلبة نوربورغرينغ محاصراً في سيارته المحترقة الى أن تم سحبه من الحطام لكنه أصيب بحروق شديدة وأضرار في رئتيه.

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ولأنه كان سائقاً استثنائيًا عاد الى سيارته بعد ستة أسابيع فقط وهوما زال ملفوف بـ الضمادات معانياً من الآم بعد جراحة مكثفة، الى سباق جائزة إيطاليا الكبرى بشكل لا يصدق لمنافسة غريمه جيمس هانت ليفوز ببطولة العالم الثانية بعد عام.

في الحقيقة، كان لاودا قادرًا على الفوز باللقب في ذلك العام، ولكن اختار النمساوي في الجولة الأخيرة في اليابان بأن يتقاعد من السباق مقتنعًا بأن الأمطار الغزيرة على حلبة سوزوكا غير آمنه لتكملة السباق، وبذلك فاز غريمه التقليدي البريطاني الراحل جيمس هانت ببطولة العالم لموسم 1976 الذي كان يقود حينها لفريق مكلارين بفارق نقطة واحدة عن نيكي لاودا، سائق فيراري على الرغم من تتويج فريق فيراري بطلا للعالم لبطولة الصانعين.

يذكر أن علاقة لاودا وهانت كانت تتمتع بـ الاحترام والصداقة بالرغم من المنافسة الشرسة التي شهدها العالم وبالذات تاريخ الفورمولا 1.

وتنافس لاودا في 171 سباقا وفاز في 25 سباقاً في مسيرته. كما سعى بنشاط المصالح التجارية كرائد أعمال بما في ذلك شركة الطيران الخاصة به واستمر في الحصول على أدوار عليا في إدارة الفورمولا 1، وآخرها كرئيس غير تنفيذي لمرسيدس الناجحة للغاية منذ عام 2012، ولا ننسى بأنه ساعد في جلب لويس هاملتون للفريق.